Nem minden nyílt napra mehet majd a gyerekkel a szülő

Van, ahol a szülők nem, csak a nyolcadikos diákok nézhetik meg a bemutatóórákat, máshol idén is online vagy hibrid tájékoztatókat tartanak a továbbtanulás előtt állóknak. Változatos forgatókönyvekkel készülnek a gimnáziumok és technikumok a nyílt napokra, amelyek minden egyes évben mintegy 80-90 ezer általános iskolást és ugyanennyi szülőt mozgatnak meg, írta az eduline.hu. A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium arról tájékoztatta a szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt a nyílt napon kérik a maszk használatát. A várhatóan nagy érdeklődésre tekintettel az óralátogatás, illetve a belépés a szülők számára nem engedélyezett.

A legtöbb helyen az idén előzetesen, online kell jelentkezni a tájékoztatókra – így az intézmények előre tudnak kalkulálni a létszámmal.

A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban az épületbejárásra és a megtekinthető órákra külön regisztrálni kell. A PTE Babits Mihály Gimnáziuma több videót készített a felvételi előtt álló diákoknak, de néhány napja hagyományos nyílt napot is tartottak – az eseményen a szülőktől és a tanulóktól azt kérték, viseljenek maszkot.

Több gimnáziumban kivárnak, és csak novemberben tartják meg a nyílt napokat, ám legtöbbször így is előzetes regisztrációhoz kötik a részvételt, esetleg – így tett például az Újbudai József Attila Gimnázium. Több intézmény döntött úgy, hogy a tavalyihoz hasonlóan a hagyományos nyílt napok helyett idén is online tájékoztatót szervez. Így határoztak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum több iskolájában is.