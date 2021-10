Nem volt engedélye rá, hogy oroszlánt tartson Érden

Az Érdi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki engedély nélkül, a hatóság tiltása ellenére magánállatkertet tartott fenn.

A vádirat szerint az elkövető korábban engedély nélkül kialakított és a nagyközönség számára megnyitott Érden egy magánállatkertet, amelyben oroszlánokat, pumákat, tarajos sült, sarki rókákat és egyéb állatokat tartott. Ezek közül több is veszélyes, különösen veszélyes és természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok közé tartozott.

2017-ben ellenőrzést tartottak az ingatlanon, majd a szükséges engedélyek hiánya miatt bezáratták azt. Emellett az illetékes hivatal még ugyanebben az évben elkobozta az oroszlánokat, a pumákat és a tarajos sülöket.

Ezután az elkövető 2018-ban állatsimogató kialakítása érdekében kért és kapott is állásfoglalást a szakhatóságtól. Abban kioktatták, hogy a céljához milyen okiratokra van szüksége, és arra is, hogy oda veszélyes állat nem helyezhető el. Ezt követően a férfi 2018 áprilisában – továbbra is engedély nélkül, illetve a korábbi hatósági tiltás ellenére – ismét megnyitotta az állatkertet, ahol még ugyanebben a hónapban hatósági ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzés során ismét több oroszlánt, tarajos sült, sarki rókát és más fajta állatokat találtak.

Ezen túl 2019-ben részben természetes szaporulat eredményeként, részben vásárlással további hét oroszlán került a területre. Az elkövető a szükséges szakhatósági engedélyekkel nem rendelkezett, sem az állatok tartására, sem azoknak a nagyközönség részére történő bemutatására.

Az ügyben az Érdi Járási Ügyészség természetkárosítás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.