Márki-Zay Péter: Jakab Péter nem veszi fel a telefont, mert összeállt Dobrev Klárával

Hiába hívja Jakab Pétert, a Jobbik elnöke nem veszi fel neki a telefont, méghozzá azért, mert már beállt Dobrev Klára mögé az előválasztáson – ezt mondta Márki-Zay Péter nemrég.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom politikusát szombat este biciklizés közben sikerült elérnie telefonon a Válasz Online-nak. Arra a kérdésre, hogy a dühét vezeti-e le a sportolással, azt mondta:

Jakab Péter miatt most tényleg van mit levezetni, vagy mondjuk úgy: nem vagyok boldog attól, hogy beállt Dobrev Klára mögé.

Márki-Zay Péter azt mondta: nem érti, miért állt össze a Jobbik és a DK, de ezzel szerinte végső soron a Fidesznek segítettek.

Saját számításaim szerint hat parlamenti mandátumot nyert a Fidesz az előválasztáson azáltal, hogy billegő körzetekben nem a Jobbik, hanem a DK jelöltje lesz a kihívója. Egy kétfordulós előválasztás esetén nyilvánvaló, hogy nem ilyen eredmény születik

– mondta a politikus. Márki-Zay Péter felvetette, hogy ha Jakab Péter beállna mögé, még anélkül is lenne esélye a győzelemre, hogy összefogna Karácsony Gergellyel. Az egyetlen probléma az, hogy ezt Jakabnak nem tudta még elmondani,

mert nem veszi fel a telefont. Viszont a Jobbikban többekkel is beszéltem, tehát arról nincs szó, hogy ne tudná, mit szerettem volna kérni tőle, tőlük

– mondta, hozzátéve: szerinte ezt az magyarázza, hogy Jakab Péternek az előválasztás második fordulójára vonatkozóan már van egy megállapodása a DK miniszterelnök-jelöltjével.

Arról, hogy miként állhatott be a DK a karlendítéssel vádolt ózdi alpolgármester mögé, Márki Zay Péter azt mondta:

Gyurcsány Ferenc bármit megtehet, egyetlen dologtól kell csak óvakodnia: látványosan nem okozhatja ő Orbán Viktor hatalmon maradását.

A politikus arról is beszélt, hogy szerinte „Orbán Viktor nagyjából hátra is dőlhetne”, ha Dobrev Klára lenne az ellenzék közös jelöltje. Mindemellett Márki-Zay Péter azt mondta: ha a DK politikusa megnyeri az előválasztást, ő is be fog állni mögé.

Az interjú végén a Mindenki Magyarországa Mozgalom politikusa azt mondta: hétfőn tárgyalnak Karácsony Gergellyel, aztán pedig vélhetően szerdán is így tesznek, mert szorítja őket az idő.

Csütörtök-péntekre meg kell állapodnunk

– zárta az interjút.

(Borítókép: Márki-Zay Péter a Mindenki Magyarországa Mozgalom gyűlésén 2021. október 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)