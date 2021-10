Hivatalos: nem indulhat együtt Karácsony és Márki-Zay, utóbbi ki is akadt

Az Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) és a Pártelnökök Értekezletének döntése értelmében nem szerepelhet egymás mellett a szavazólapon Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter neve az előválasztás második fordulójában, amely október 10–16. között lesz.

Az Index már délután is értesült arról, hogy várhatóan nem fog egymás mellett szerepelni a két jelölt neve a szavazólapon.

Ezt az értesülést erősíti erősíti meg az a közlemény, amelyet az előválasztás Facebook-oldalán tettek közzé. Ez utóbbiban azt írták: kedd délelőtt ülésezett a Pártelnökök Értekezlete, hogy a második fordulóval kapcsolatos valamennyi fontosabb kérdést rendezze. Az ülésen megtárgyalták azt is, hogy „két jelölt részéről felmerült az igény, hogy egy sorban szerepeljenek a szavazólapon”.

Az OEVB hétfő este ezt a javaslatot elutasította, a Pártelnökök Értekezlete pedig megállapodott abban, hogy az előválasztás második fordulójának biztonságos megvalósítása érdekében fenntartja az OEVB döntését. Hozzátették viszont, hogy amennyiben a visszalépési határidőig – azaz október 9. 12.00 óráig – valamelyik miniszterelnök-jelölt visszalépne,

a jelölt nevét a sátrakban fekete alkoholos filccel fogják lehúzni a szavazólapról a szavazóbiztosok.

Későbbi visszalépés esetén a jelölt neve rajta marad a szavazólapon, ahogyan ez az első forduló esetében is történt Zuglóban. A Pártelnökök Értekezlete deklarálta azt is, hogy a második forduló követi az első fordulóban kialakított rendet, attól csak kivételesen indokolt esetben térhet el. Az online szavazáson a választók videós azonosítása ismét szükséges lesz, de az adataikat nem kell ismételt megadni, azaz nem kell újra regisztrálniuk. A videós azonosításhoz szükséges operátori létszám biztosítása mellett valamennyi párt hitet tett.

A pártok megállapodtak a második forduló költségvetéséről és az egyes pártokra jutó költségekről is. Az ellenzéki pártok költséghatékonyságra törekszenek továbbra is, a lehető legalacsonyabb költség mellett a lehető legmagasabb részvétel elérése a cél. Az ellenzéki pártok ezért nagyrészt az első forduló infrastruktúrájára építkeznek, és döntően önkéntesekkel valósítják meg a második fordulót is.

Márki-Zay Péter „a Jobbik–DK-koalíciót” okolja

Az ATV Híradó információi szerint a pártok megbeszélésén az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum támogatták volna a Karácsony–Márki-Zay-páros közös szereplését, a DK és a Jobbik viszont nem. A jóváhagyáshoz pedig egyhangú döntésre lett volna szükség.

Márki-Zay Pétert az Országos Előválasztási Bizottság döntése kapcsán az ATV-nek azt mondta, hogy „a Jobbik–DK-koalíció” a hibás azért, hogy nem szerepelhetnek közösen.

Szerinte semmilyen olyan jogszabály nincs, amely ezt a tervet megakadályozhatta volna. Úgy fogalmazott, a döntés kizárólag a résztvevő pártok nagyvonalúságán múlt.

(Borítókép: Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek vitája előtt 2021. szeptember 12-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)