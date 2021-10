Mráz Ágoston Sámuel: Karácsony és Márki-Zay megállapodása még viccnek is rossz

A Nézőpontok blogon megjelent írásában Mráz Ágoston Sámuel azt mondja, hogy magát Márki-Zayt is meglepte egyötödös szavazataránya az előválasztáson, és ezt most megpróbálja kihasználni. Ugyanakkor ezzel a tegnapi megegyezéssel egy döntetlen pozícióba lavírozták be magukat, és ennek az üzenete veszélyes számukra. Hiába beszélünk ugyanis két polgármesterről és két kormányfőaspiránsról, valójában nem kormányképesek, ugyanis a kormányképességhez hozzátartozik az is, hogy képesek döntéseket hozni.

Ahogy Mráz Ágoston Sámuel az Indexnek elmondta,

bárkit is jelölnek végül kormányfőnek, a másik félnek innentől olyan zsarolási potenciálja lesz vele szemben, ami annak politikai mozgásterét minimálisra csökkenti.

Döntésképtelenség jöhet majd, mert minden felvetődő ügyben állandó egyeztetés lesz köztük, vagyis aki a miniszterelnök lenne, az valójában gyenge jogosítványokkal bírna, hiszen rá lenne utalva a másik fél támogatására. Aztán ha nem tudnának megegyezni, akkor jönnének a látványos sértődések, kivonulások, amit a politikában nevezhetünk zsarolási potenciálnak.

A baj az, hogy a döntésképtelenségük következményeire nem gondolnak. Ugyanis eközben

Gyurcsány Ferenc nevetve szemléli a dolgokat,

hiszen számára ez a legkedvezőbb helyzet. Dobrev Klára esélyei ugyanis korlátozottak voltak, hiszen a leadott szavazatok alig több mint harmadát tudta megszerezni, ha viszont Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter komolytalanná teszi magát, és a megállapodásukat nem tudják tető alá hozni, akkor indirekten elkezdenek nőni Dobrev Klára esélyei.

Mráz szerint a baloldalnak árt, hogy hangadói hallgatnak ahelyett, hogy jeleznék, a kitalált modell egy rossz vicc. Az előválasztás részeredménye káoszszerű állapotokat hozott a baloldalon, és előrevetíti, hogy így Orbán Viktor nyugodtan tervezheti ötödik ciklusát.