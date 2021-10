Összetörték az autót? Nem csak a helyreállítást fizeti a biztosító

Összetörték az autód, a károkozó kötelező felelősségbiztosítása alapján a biztosítója pedig kifizette a szakszervizben végzett helyreállítást. Azt gondolhatnánk, hogy ezzel vége is a történetnek, pedig nem így van.

A törés után a személyautó a használt piacon kevesebbet ér; senki nem akar ugyanannyiért javított autót venni, amennyiért törésmenteset is kaphat. Ezt a különbözetet is törvényi kötelessége a károkozó biztosítójának kifizetni, ez az értékcsökkenési kártérítés. Sok pénzről van szó, ez az összeg akár több százezres vagy milliós tétel lehet. Szerencsére öt évre visszamenőleg is lehet igényelni.

Bár jog szerint (a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény alapján) jár az értékcsökkenési kártérítés bizonyos feltételek mellett, a biztosító sokszor nem vagy nem teljes egészében fizeti ki automatikusan a károsultnak. Azért, hogy megtudjuk, mekkora értékcsökkenési kártérítésre lennénk jogosultak, létrehoztuk a TotálKártérítés-kalkulátort, ahol ezt egyszerűen és gyorsan ki lehet számolni. A kalkuláció díja bruttó 4990 forint.

Az így kapott eredményt összevethetjük a biztosító által fizetett összeggel, ha volt egyáltalán. E számok ismeretében kell a károkozó biztosítója felé jelezni az igényünket az értékcsökkenési kártérítés kifizetésére.

Mivel a kalkuláció még nem hitelesített dokumentum, előfordulhat, hogy a biztosító nem a teljes kalkulált összeget ajánlja fel. Ilyenkor szükséges hitelesített szakértői véleménnyel alátámasztani a kalkulációt, amely szintén igényelhető a TotálKártérítés felületén keresztül.

Fotó: Totalcar

Ha magas a kalkulált értékcsökkenési kártérítés, vagy rögtön szeretnénk biztosra menni, így időt spórolni, első körben érdemes már a hitelesített szakértői véleményt küldeni a biztosító felé. A kalkuláció és a szakértői vélemény költsége ráadásul szintén visszaigényelhető a károkozó biztosítójától a számlák bemutatásával.

A értékcsökkenési kártérítésnek két nagyon fontos feltétele van: az egyik, hogy a baleset idejében az autó életkora nem haladhatja meg a hatéves kort, illetve a baleset az elmúlt öt éven belül történt. A TotálKártérítés-kalkuláció során ugyanazt a dr. Melegh Gábor nevéhez fűződő számítási képletet használjuk, mint a legtöbb biztosító, valamint a TotálKártérítés felületén igényelhető hiteles szakértői véleményt is ő hitelesíti.

További információ, gyakori kérdések a TotálKártérítés oldalán érhetők el. (https://totalcar.hu/totalkarterites/)

