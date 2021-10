Az egykori Club Aliga helyén egész évben nyitva tartó komplexum épül

Harmincmilliárdos fejlesztés indul Balatonvilágoson, felső kategóriás szálloda épül, megújul a kikötő és a strand, és egy kulturális központot is létesítenek.

A Dél-Balaton kapujában, Balatonvilágoson épül fel az egész évben nyitva tartó Aligaliget üdülő- és lakó komplexum. A korábban Club Aliga néven ismert 47 hektáros terület egy több mint harmincmilliárd forintos fejlesztés révén újul meg, és rövidesen visszakapcsolódhat a hazai idegenforgalom vérkeringésébe a PRO-MOT Hungária Kft. és a Hellnarik Hospitality Kft. fejlesztése által – olvasható a beruházó közleményében.

Az MTI által közölt szöveg szerint csaknem kétéves előkészítő munka után, a tervezési fázis lezárultával hamarosan megkezdődik az építkezés. A kiemelt beruházás keretében egy felső kategóriás szálloda épül, megújul a balatonvilágosi kikötő, ahogyan a strand is, és multifunkcionális kulturális központot is létesítenek.

A koncepció szerint öt év alatt, négy ütemben teljesülő fejlesztés négy meghatározó elemből áll, melyekben nemcsak turisztikai attrakciók létesülnek vagy újulnak meg, de az ezeknek otthont adó település is európai uniós nívóra zárkózhat fel a beruházásnak köszönhetően.

Az újonnan létrejövő településrész Aligaliget néven várja majd a nagyközönséget az év 365 napján.

A kikötőben található hajóhelyek száma 213-ra bővül, ebből 12, úgynevezett vendéghajó-hely áll majd rendelkezésre. A fejlesztés részét képezi a móló bővítése, mely által megvalósul a kikötő védettsége, valamint lehetőséget biztosít egy, az év minden napján nyitva álló sétány kialakítására.

A közlemény szerint a beruházás keretében létrejövő E-kikötő hálózata támogatja majd az elektromos hajóközlekedést. A fejlesztésnek köszönhetően olyan új szolgáltatások is elérhetővé válnak a kikötőben, mint a hajók kiemelése, daruzása, illetve mosása.

A parkolóhelyek kialakítása mellett 4 darab, két kiállásos gyorstöltőpont is létesül az elektromos autók számára. De lesz kerékpárkölcsönző pont is, ahol elektromos kerékpárok töltésére is lesz lehetőség.

A kikötő állatbarát helyként fog üzemelni.

Az Agora fejlesztésével a területen új utak, sétányok létesülnek a meglévő útfelületek mellett. A parkosítás révén közel 10 000 négyzetméternyi felületen történik tájépítészeti rendezés.

Az Agora egy központi közösségi tér lesz, amelyhez különböző gasztronómiai, kereskedelmi és szolgáltatási funkciók kapcsolódnak: kávézó, drinkbár, borszaküzlet, ajándékbolt, hajós retail és beauty shop is helyet kap. A különböző szolgáltató- és kereskedelmi egységekkel kiegészített Agora mindenki számára nyitott lesz.

Az Aligaliget egy multifunkcionális kulturális központként működik majd,

400 fős szabadtéri rendezvényhelyszínnel és megújuló kertmozival. A komplexum északi területén a korábbi tervekkel összhangban lakó-, üdülő övezet létesül, a beruházó ígérete szerint a jogszabályban rögzített beépítési mutatókhoz képest egy lényegesen visszafogottabb, a zöld környezethez illeszkedő lakóterülettel.

A fejlesztés egyik eleme egy egész évben nyitva tartó, családbarát konferencia- és wellness szálló kialakítása, ahol 108 szoba és 54 apartmanház fogadja majd vendégeket. A déli fennsíkon elhelyezkedő épületegyüttes saját parkolóval, fine dining étteremmel és wellness részleggel várja a pihenésre vágyókat. A közlemény szövege szerint szállodához tartozó kiszolgáló egységek több száz fő számára biztosítanak majd munkalehetőséget, a beruházás növeli a helyi adóbevételeket, és a térség kulturális életére is pozitív hatást gyakorol majd.

A tervek szerint az elképzelések öt év múlva valósulhatnak meg.