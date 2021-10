Az Origo és a Ripost azt állítja, fogalmuk sincs, kik írták a Hadházy Ákost rágalmazó cikkeiket

Rágalmazási pert nyert Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az ellen a nő ellen, aki korábban azzal vádolta meg, hogy a politikus ki akarta semmizni az édesapját. Az esetet hamar felkapta a kormánypárti sajtó, a jogerős ítélet szerint azonban mindebből semmi nem igaz. A nő beismerte, hogy hazudott, azonban arra hivatkozott, hogy a kormánymédia munkatársai zaklatták – derül ki Hadházy Ákos Facebook-bejegyzéséből.

A bíróság előtt a vádlott bevallotta azt, amit az általam bemutatott dokumentumok is igazoltak: természetesen semmi sem igaz abból, hogy én a szomszédomat »ki akartam semmizni«, »sanyargattam«, elzártam a vizét és eláztattam a lakását. Sőt, vallomásában igazolta azt is, hogy súlyos alkoholbeteg szomszédommal nem voltunk rossz kapcsolatban, a lehetőségekhez képest segítettük is őt. A rágalmazó azzal magyarázta tettét, hogy a propaganda újságírói zaklatták, »nem hagyták békén«