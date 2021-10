Tiborcz István szerint szó sincs végleges költözésről, Orbán Ráhellel Magyarországon képzelik el a jövőt

Szó sincs arról, hogy Tiborcz István és a felesége Orbán Ráhel a gyermekeikkel véglegesen kiköltöztek volna a spanyolországi Marbellába, ahogyan az is nonszensz, hogy Tiborcz István felszámolná magyarországi érdekeltségeit – erről maga a közvilágítási tenderekből meggazdagodott milliárdos vállalkozó, Orbán Viktor miniszterelnök veje beszélt a Magyar Hangnak.

Alapvetően két ok miatt döntöttünk úgy, hogy Marbellába költözünk. Egyrészt adódott néhány üzleti lehetőség, amelyekkel élni akartam, emiatt igen sok időt kell Spanyolországban töltenem. Azt viszont nem akartam, hogy keveset találkozzak a gyerekekkel. Másrészt a kislányom ötéves, az utolsó évben az iskola előtt jó lehetőségnek tűnt, hogy angolul és spanyolul tanuljon ő és a testvérei is. A legképtelenebb találgatások jelentek meg arról, hogy felszámolunk itthon mindent, holott további üzleti lehetőségeken dolgozom Magyarországon és külföldön is