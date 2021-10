Maga az erdő a fontos, nem a kivágható faanyag

Magyarországon a faültetvények telepítését szigorúan szabályozzák – tudtuk meg Duska Józseftől. Az erdőtörvény és annak rendeletei pontosan meghatározzák az alkalmazható fajokat és a fajokhoz kapcsolható technológiát, méghozzá olyan részletességgel, hogy a szabályok kitérnek a kötelező hektáronkénti darabszámra, a sor- és tőtávolságra, a szükséges nevelési eljárásra, az alkalmazható növényvédelemre, illetve a kötelező időtávlatra, amely azt határozza meg, hogy a megfelelő magasság elérésével mikor lehet egy telepítést erdővé nyilvánítani.



A telepíthető fafajok listáját az Erdőtörvény (2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) egységes szerkezetben ismerteti a fa- és cserjefajok jegyzékében.

Megkérdeztük a MEGOSZ ügyvezető elnökét, van-e arra példa, hogy az erdőgazdálkodók Magyarországon nem őshonos fafajtákat telepítenek. Válaszából kiderült, hogy ilyesmi ritkán fordul elő, hiszen az erdőtelepítést az erdészeti hatóság kötelezően tervhez és engedélyhez köti, ezért a korábbi cikkünkben bemutatott smaragdfáról nem állnak rendelkezésre érdemi adatok, így a növény talajra és termőhelyre gyakorolt hatásairól sincs információ.





Védik a vegetációt az invazív fajoktól

Amikor a közelmúltban az Index megírta, hogy a Somogy megyei Nagyberényben kísérleti céllal kisebb erdőt telepítettek a Magyarországon nem őshonos smaragdfából, amely kiválónak mondott tulajdonságai miatt Szaúd-Arábia érdeklődését is felkeltette, több olvasói levél is érkezett szerkesztőségünkbe a témával kapcsolatban.



Egy közgazdász olvasónk például arról számolt be, hogy befektetőként érdeklődött a smaragdfa iránt, amely egyedi biológiai jellegzetességei miatt nagy területeken telepítve elméletileg karbonsemlegessé tehetné a világot, ráadásul fizikai tulajdonságainak köszönhetően ipari alapanyagként is figyelemre méltó, hiszen jól megmunkálható, szép rajzolatú fáról van szó, amit karbonbesorolása miatt akár energianövényként is hasznosítani lehet.



Igen ám, csakhogy az érdeklődése menten alábbhagyott, amikor megtudta, hogy Magyarországon egy fafaj kizárólag akkor telepíthető, ha az megfelel a hazai erdősítési célállománytípusnak. Vagyis kényszerkivágatás vár minden olyan fafajtára, amely nem szerepel ezen a listán. Márpedig ott egyetlen Paulownia faj sincs felsorolva, ami annyit jelent, hogy smaragdfa-ültetvény létrehozására kizárólag kísérleti területen és kísérleti céllal lehet engedélyt kapni. Ennek oka a vegetáció védelme az invázióra képes növényfajoktól.