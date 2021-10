Ennyi volt, egy operatív törzzsel kevesebb

Mától hatályát vesztette a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs létrehozásáról és feladatairól szóló kormányrendelet – derül ki a pénteken megjelent Magyar Közlönyből.

Orbán Viktor június 9-én, a Magyarország újraindul! csúcskonferenciánjelentette be a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs felállítását. A kormányfő ugyanis úgy vélekedett, hogy a járvány után is kellenek operatív törzsek, csak más típusúak, mint a járvány idején. Feladatukként a pandémia utáni élet újraindítását nevezte meg. Két operatív törzs felállítását jelentette be:

a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs, amelyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter irányít, és

a társadalmi élet újraindításáért felelős operatív törzs, amelyet Novák Katalin családokért felelős miniszter vezet.

A Novák Katalin vezette operatív törzs június 15-én kezdte meg munkáját. Az utolsó ülés október 5-én volt, amely után a miniszter elmondta:

A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs befejezi a munkáját, mert a közösségi élet újraindult, már csak a működtetését kell biztosítani, ami a kormány feladata.

Az operatív törzs összesen 13 alkalommal ülésezett, több mint nyolcvan javaslatot tárgyaltak, és több mint harminc döntést jelentettek be összesen több mint százmilliárd forint értékű támogatásról és beruházásról.