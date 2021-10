A Békemenet főszervezője Orbán Viktort leváltani akaró körökről beszélt

A szovjet birodalomhoz hasonlítható birodalmi rendszer alakult ki az Európa Unió egyes intézményeinél, például az Európai Parlamentben, mondta Csizmadia László, Civil Összefogás elnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Az október 23-i Békemenet főszervezője szerint ez ellen védekezni kell, mert nem szabadságot ad, hanem szabadosságot. Csizmadia úgy véli: nagyon hasonló a helyzet uniós szinten, mint amikor az első békemenetet tartották meg, 2012-ben.

A CÖF VEZETŐJE ÚGY FOGALMAZOTT: NEM MEHETÜNK EL SZÓ NÉLKÜL AMELLETT, HOGY BIZONYOS KÖRÖK, SOK PÉNZZEL MEGTÁMOGATVA, LE AKARJÁK VÁLTANI AZ ORBÁN-KORMÁNYT.

Csizmadia kijelentette: „a mi Békemenetünknek az a célja, hogy elmondhassuk, hogy sokan vagyunk, sőt, remélem, hogy elegen arra, hogy Brüsszel is felfigyeljen, hogy valamit rosszul csinál.” Hozzáfűzte: kétfelé megy az üzenet, az egyik Brüsszelnek, a másik a helyi ellenzéknek. Jelezte: járják a vidéket, hogy vegye észre a fiatalság, hogy „milyen csodálatos módon fejlődött” az ország az utóbbi 12 évben.

Azon bírálatra, hogy a CÖF kormányzati támogatást kap; az elnök úgy reagált, „abban is vitatkozunk, hogy a kormány pénzzel-e bennünket, néhányszor állami cégektől is kapunk támogatást, amivel fillérre elszámolunk”. Hozzátette: véletlenül sem tudnak a CÖF-ön fogást találni. Hangsúlyozta: nem kormánypárti, hanem nemzetpárti a Civil Összefogás, babakocsis mamák , apák karján ülő fiúk korábbi Békemeneteken is megjelentek.