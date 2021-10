Dobrev Klára: Ez már valódi gyűlöletkampány

A Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje szerint többeket különféle módszerekkel kényszerítenek arra, hogy álljanak ki Dobrev Klára mellett – írja az atv.hu az ATV Híradójára hivatkozva.

Márki-Zay Pétert arról kérdezte az ATV Híradója, mit szól azokhoz a politikusokhoz, közszereplőkhöz, akik korábban Karácsony Gergelyt támogatták, a második fordulóban azonban nyilvánosan inkább Dobrev Klára mögé álltak. Az atv.hu szerint a hódmezővásárhelyi polgármester azt mondta: „alapvetően nagyon szomorú vagyok, mert ez a kiállásuk ebben a helyzetben nyilvánvalóan Orbánnak a hatalomban tartását szolgálja”.

Nemcsak Karácsony Gergelyt árulják el ezzel, hanem a hazánkat. És nem tudom, hogy kit mivel vesznek rá, de sokan panaszkodnak, hogy folyamatos nyomás alá vannak helyezve, és kényszerítik őket mindenféle módszerekkel arra, hogy álljanak ki Dobrev Klára mellett, miközben ők is pontosan tudják, hogy ezzel Orbán Viktort tartják hatalomban

– idézi Márki-Zay Pétert az atv.hu.

A hírportál szerint azt is mondta, többen is panaszkodtak neki, de neveket nem akart mondani.

Sajnos többeket belekényszerítenek, belezsarolnak egy-egy ilyen nyilatkozatba, és nagyon kellemetlen nekik, mert még a saját családtagjaik is megvetik őket érte

– jelentette ki a hódmezővásárhelyi polgármester. Állítása szerint tudomása van két politikusról is, akiket „zsarolni próbáltak”.

A Demokratikus Koalíció már több közleményben is reagált Márki-Zay Péter korábbi kijelentéseire. Az ellenzéki párt zokon vette azt is, amikor Karácsony Gergely visszalépése után a hódmezővásárhelyi polgármester azt fejtegette: aki Dobrev Klárára szavaz, az Orbán Viktorra szavaz. A DK szerint ezzel több mint 214 ezer olyan embert sértett meg, aki az első fordulóban Dobrev Klárára szavazott.

– közölte akkor a párt.

Hétfőn Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke egy Facebook-bejegyzésben azt írta, megszokták már, hogy Fidesz és körei gyurcsányoznak, de az nincs rendben, hogy az ellenzék egy része Márki-Zay Péter vezetésével is ezt teszi.

(…) most az történik, hogy az ellenzék egy része Márki-Zay Péter vezetésével is úgy akar kormányt váltani, hogy annyit mond: Gyurcsány. Esetleg hozzáteszi, hogy Dobrev. Nincs ez rendben. Nem az önbecsülésünk miatt. Hanem a becsület miatt. Nem az a baj önmagában, hogy így nem lehet kormányt váltani, hanem az, hogy így magunkra vesszük ellenfeleink gyalázatának egy darabját. Ne engedjétek. Nem én miatta. Nem a DK miatt. Magunk miatt, mindőnk miatt, hazánk miatt. Jobb ezt most megállítani