Számomra a történet arról szól, hogy a legjobb adottságokkal, képességekkel rendelkező jelöltet kell választani – mondta Oszkó Péter, a Bajnai-kormány volt pénzügyminisztere a VálaszOnline-nak arra, hogy támogatásáról biztosította a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltjét, Dobrev Klárát.

Oszkó Péter az interjúban visszautasította azt felvetést, hogy azért állt volna be Dobrev Klára mögé, mert felülről leszóltak neki, a NER-ből (a kormánypártoknak jól jöhet a DK-s jelölt erősödése a közelgő választásokon).

A támogatásom Dobrev Klára személyének szól. Még csak nem is a DK-nak – nyilván nem fognak kedvelni most abban a pártban sem, amikor olvassák, hogy egyéniben a Momentum jelöltjére szavaztam

– magyarázta a volt pénzügyminiszter.

A VálaszOnline arról is faggatta a kockázatitőke-befektetőt, hogy miért szólalt meg nyilvánosan az előválasztás kapcsán, mert így olyannak tűnik a helyzet, mintha „a párt érdekében az Orbán ellen esélytelen Dobrevet kicsit meg kellene támogatnia ellenzéken belüli ismertségével és hitelével”.

Pedig egyszerű a válasz: azt éreztem, hogy megint lehet politizálni. Tíz éve nem volt ilyen. Érvelünk, vitázunk arról, ki legyen a jelölt. Végre történik valami. Ez nekem rettentően hiányzott. Még ha élesek is a viták, ez nagyszerű, nagyon izgalmas, nem akartam kimaradni belőle

– mondta Oszkó Péter.

De miért lenne jobb Dobrev a hódmezővásárhelyi polgármesternél? – tette fel a kérdést a VálaszOnline.

Számomra (Márki-Zay – a szerk.) személyes habitusa, konfliktuskezelési képességei miatt is alkalmasabbnak tűnik Dobrev, de a háttere miatt biztosan. Ahhoz, hogy Magyarországon egészséges politikai váltógazdálkodás alakulhasson ki, a pártok szerepe megkerülhetetlen. Az a normális, ha vannak pártok, azoknak van tagságuk, szervezeteik, s ők delegálnak jelölteket, akikből aztán képviselők lesznek. Amikor ez a struktúra szétesik, megjelennek a pilótastratégiák: itt vagyok, civil vagyok, szavazz rám, egyébként meg a pártok hagyjanak békén. Na ez az, amiből hosszú távon nem lesz egészséges politikai váltógazdálkodás Magyarországon

– magyarázta választását az üzletember, hozzátéve, hogy szerinte Márki-Zay győzelme nem más, mint Jakab Péter és Fekete-Győr András vesztesége.

Oszkó Péter hozzátette: Karácsony szavazótáborát is „sikerült részben kannibalizálni és ezzel visszalépésre kényszeríteni, most már az őt korábban támogató kispártoknál is válságállapotok kezdenek mutatkozni”.

„Kibicnek ugye semmi sem drága. Neki nem kell megküzdenie a pártszervezéssel, a tagsággal”

– vélte a befektető arról, ahogy Márki-Zay megszerezte az előválasztási induláshoz szükséges aláírásmennyiséget. Úgy fogalmazott, amennyire szépnek tűnik kívülállóként előretörni, az ebből következő politikai környezet instabil lesz, hiszen teljesen más pártot vezetni és szervezni.

Rámutatott arra is, hogy az előválasztáson a miniszterelnök-jelölt személyéről dönthetnek a választópolgárok, a kormányfő valós személyéről azonban a választott parlament határoz. Tehát ha Márki-Zay Péterrel meg is nyerné a jövő évi választást az ellenzék, figyelmen kívül hagyják, hogy nem feltétlenül lehetne Vele koalíciós kormányt működtetni.

Oszkó Pétert arról is kérdezte a VálaszOnline, hogy miért futóbolondozta le a hódmezővásárhelyi polgármestert. A volt pénzügyminiszter kifejtette: nagyon felhúzta magát azon, hogy Márki-Zay kijelentette azt, hogy 2010 előtt mindenki korrupt volt, 2010 után pedig nem volt elszámoltatás.

Pedig ő volt tárcavezetőként rengeteget járt bíróságra, csak – szavai szerint – nem találtak rajta fogást, mert nem volt mit.

Most már sajnálja, hogy lefutóbolondozta a miniszterelnök-jelöltaspiránst, aki szerinte