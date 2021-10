Márki-Zay Péter elmondta, mihez kezdene a Paks 2-vel

A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) miniszterelnök-jelöltje élő adásban jelentkezett be Körmendről, ahol egy, a rendezvényén demonstráló zöldaktivistával vitázott egyet a környezetvédelem kérdéseiről.

Először az energetika és Paks 2 kérdése került terítékre. Márki-Zay Péter azt mondta: tizenkét éven keresztül az energetikában dolgozott, ebből kifolyólag ért hozzá.

Ön szerint mi a jobb, a szenes erőművek vagy a Paks 2?

– kérdezett vissza Márki-Zay Péter, miután megkérdezték az atomerőmű-projektről. Ezután elmondta, hogy a környezetvédőknek tudomásul kell venniük, hogy „az atomerőművek klímasemlegesek”, alternatívát jelentenek más energiaforrásokkal szemben.

Az atomenergia tiszta energiának számít minden normális országban

– fejtette ki Márki-Zay Péter. A miniszterelnök-jelölt azt mondta: bárki is lesz a miniszterelnök, meg fogja nézni, hogy tudják-e módosítani a Paks 2-ről kötött szerződést.

Vagy fel kell mondani, vagy újra kell tárgyalni ezt a szerződést

– szögezte le. A videó későbbi részében hozzátette, hogy nemcsak a szerződést, hanem – szükség esetén – az egész erőmű építését is leállítaná.

A politikus arról is beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen már tettek korábban lépéseket a környezetvédelem érdekében. Fákat ültettek, növelték a zöldterületeket, és egy Zöld Pont irodát is nyitottak, ahol a lakosok segítséget kapnak a napelemek beszerzéséhez (ez utóbbit a kormány leállította), valamint fejlesztik a hulladékgyűjtést is a városban.

Rendszeresen szemetet szedünk; engem a Fidesz is azért csúfol, mert a feleségemmel a város bekötőútjai mentén tavasszal szemetet szedünk

– mondta, hozzátéve, Magyarországon először Hódmezővásárhelyen legeltettek le zöldterületet racka juhokkal. Szerinte mindez azt bizonyítja, hogy Karácsony Gergelyhez és Szél Bernadetthez hasonlóan ő is elkötelezett a zöld megoldások mellett.

A legnagyobb energiatakarosság, a legzöldebb projekt, az a meg nem termelt energia, az a legjobb energia

– mondta. Ezt követően beszéltek az aktivistával a károsanyag-kibocsátásról is.

Nem a dízelautókat kell kivezetni, hanem a károsanyag-kibocsátást kell csökkenteni. Az Euro 6 a megoldás

– mondta az uniós kibocsátási szabványra utalva.

Az aktivista távozása után Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy a napokban eldől: lesz-e zöldprogramja Magyarországnak, és megvalósulnak-e azok a zöldcélok, amelyeket például az LMP is megfogalmazott. A miniszterelnök-jelölt barátjának és szövetségesének nevezte az LMP-s Kendernay Jánost, és azt mondta, hogy az ellenzék által bemutatott Közös Alap zöld, baloldali programpontjai csak akkor tudják megvalósítani, ha őrá szavaznak.

Nem az a kérdés, hogy lesz-e Dobrev-kormány. Ha nem Márki-Zay-kormány, akkor Orbán-kormány lesz

– fogalmazott a miniszterelnök-jelölt, aki azt is hozzátette, hogy nem a megosztásnak, személyeskedő támadásoknak és az acsarkodásnak van itt az ideje.

50-80-100 fizetett troll támad folyamatosan minden Facebook-oldalon

– mondta, hozzátéve, hogy nemcsak a Fidesz szavazói, hanem a DK kommentelői is célkeresztbe vették.

Az esemény végén Bana Tibor, a körzet független ellenzéki képviselőjelöltje is arra kérte az embereket, hogy Márki-Zay Pétert támogassák. Elmondta: Márki-Zay Péter visszaadta a hitét az utóbbi időben, és szerinte ő az, akivel valódi rendszerváltás jöhet Magyarországon, aki nem csupán a kormánypárti, hanem az ellenzéki korrupcióval szemben is fellép.