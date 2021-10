Mindenki ide jöhet síelni, akkora a hó a Bükkben

Tegnap többfelé volt hódara- és jégdara-zápor, a hegycsúcsokon pedig már hópelyhek váltották fel az esőt. Mindezt az a hidegfront okozta, amelynek a felhő- és csapadékrendszere fokozatosan szétesett – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A front mögött a magasabb légrétegekben hidegebb, szárazabb levegő is jött. Előtte viszont jócskán akadtak derült területek, emiatt ismét 0 fok alá csökkent a hőmérséklet a szokásos fagyzugos helyeken.





Gyűlt a hó a Bükkben is, ahol ez már nemcsak látvány-havazás – állapítja meg az Időkép. A 858 méter magas Bánkúton pár tizeddel fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, a keleten húzódó összeáramlási zóna pedig segítette a csapadékképződést, minek következtében egész éjszaka havazott, így reggelre már több mint 10 centis hótakaró borította be a vidéket. A közlekedők figyelmét felhívták a hatóságok arra, hogy vigyázzanak, mert síkosak az utak.

A Mátrában is hasonló a helyzet, Kékestető és Galyatető is kifehéredett. Szánkózásra és sportolásra ez a hómennyiség ugyan még alkalmatlan, de ha így megy tovább, hamarosan a téli sportok szerelmesei is nekivághatnak az Északi-középhegységnek.