Elő a jégkaparókkal, jönnek a fagyos reggelek!

Igencsak hideg reggelre ébredtünk, és ez így is marad a közeljövőben. Már nem csak a hegyekben, völgyes tájakon, hanem síkvidéken is gyenge fagy köszönthet be. Pár fokkal 0 alá, mínusz 2, akár mínusz 4 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, talajszinten pedig ennél is hidegebb lesz – írja az Időkép.

Deres tereptárgyak, fagyott szélvédők hozhatják meg a téli reggelek hangulatát. A fagy mellett ködképződés is nagy területen várható. Sokfelé dér lepi be a tereptárgyakat, az Északi-középhegységben zúzmarás köd kialakulása sem kizárt. A fagyos szélvédők miatt érdemes pár percet rászámolni az indulásra, illetve melegíteni a motort. A köd miatt pedig fokozott óvatossággal üljön volán mögé, aki vezet!

A tartós, sűrű köd miatt az ország több mint felén van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Másfajta riasztást nem adtak ki, de ettől még a csapadék valószínűsége is nagy az észak-keleti országrészben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat animációján jól látszik az az összeáramlási- vagy konvergencia-vonal, amelynek a mentén csapadék alakulhat ki. Az Észak-Alföldön 15–30 milliméter le is esett, de északabbra – a hegyvidéki területeken – a hőmérséklet csökkenésével az eső egyre inkább átváltott havazásba. A csapadék mennyiségét a síkabb vidékekkel ellentétben még megdobta a Bükk torlasztó hatása is, így ott 20–30, néhol 40 milliméter hóréteg keletkezett. Ősz a télben, avagy tél az őszben? – teszi fel a kérdést a MetKép. De akárhogy is, tény, hogy a szokásosnál jóval hidegebb van, és egész nap cidrizni fogunk.

A hétvégére viszont visszatér a kirándulóidő. A nap elején még lehetnek párás, ködös, rétegfelhős területek, de ezt követően több órára kisüt a nap. Szombaton és vasárnap általában 12 és 16 fok közé melegszik fel a levegő délutánonként. A jövő héten pedig napról napra melegebb lesz.

Amire érdemes odafigyelni, hogy gyenge melegfronti hatás válthat ki tüneteket. Gyakoriak lehetnek a gyulladásos panaszok, fáradékonyság, vérnyomás-ingadozás, rosszullét, keringési problémák, csökken a koncentrálóképesség.

(Borítókép: Varga György / MTI)