Itt a bejelentés, jöhet köztársasági elnöki előválasztás is

Magyar György bejelentette, hogy a későbbiekben egy köztársasági elnök-jelölti választást is szeretnének tartani.

A Civil Választási Bizottság elnöke a Klubrádió adásában azt mondta: tisztában vannak azzal, hogy köztársasági elnököt nem közvetlenül választanak az emberek, de még így is fontosnak tartják, hogy ja vaslatot tegyenek egy, az ellenzéki oldalon elfogadható személyre. Kiemelte: az elnökválasztás most azért lesz a szokásosnál is fontosabb kérdés, mert a parlamenti választás előtt kerítenek rá sort.

Magyar György ennek jegyében azt javasolta, hogy az ellenzékiek tegyenek javaslatot a köztársasági elnök személyére is és a mostani előválasztáshoz hasonlóan szavaztassák meg, hogy kit tartanának alkalmasnak arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse.