Dobrev Klára: Bárki lesz a miniszterelnök-jelölt, mindenkinek támogatnia kell

A szavazóurnákban már ott van a döntés az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltjének személyéről – mondta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje vasárnap reggeli videóüzenetében.

Mint arról beszámoltunk, az előválasztás második fordulója szombat este lezárult. A második fordulóban nagyobb volt az érdeklődés, mint az elsőben. Az Előválasztás 2021 oldalán közzétett adatok szerint a második fordulóban összesen 662 016-an mentek el szavazni.

Ma este már azt is tudni fogjuk, hogy ki győzött, de abban biztos vagyok, hogy bárki is az, itt mindenki nyer. Még az utolsó hét feszült hangulata ellenére is, mert az igazán lényeges nem az, hogy ki lesz az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje, hanem az, hogy ott álljon mögötte mindenki