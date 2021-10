Árnyékkormányt hozna létre Márki-Zay Péter

Egy árnyékkormány létrehozását fontolgatja Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt, az előválasztás győztese.

A politikus az ATV Egyenes Beszéd című műsorában mondta el hétfőn, hogy Karácsony Gergellyel egyeztek meg ennek létrehozásáról. Elmondása szerint nem a miniszteri tárcák előre való leosztásáról van szó, hanem csak egy tanácsadó testületről.

Bod Péter Ákos közgazdász, Róna Péter jogász és Raskó György agrárvállalkozó nevei merültek fel eddig a testület lehetséges tagjaként.

Bod Péter Ákos a Magyar Hang kérdésére azt mondta: „Adok tanácsot, de nem vagyok tanácsadó. Ha felhív valaki, vagy megkérdez, akkor válaszolok”. Hozzátette. korábban már volt példa rá, hogyí Márki-Zay Péter kikérte a véleményét.

Arra a kérdésre, hogy mit válaszolna, ha felkérnék, azt mondta, nem ugrana el a felkérés elől, de ismernie kellene a részleteket, hogy pontosan miről lenne szó. Bod Péter Ákos azt is hozzáfűzte, hogy szerinte az Ellenzéki Együttműködés (Elegy) szakértői is helyet kaphatnak majd a testületben.

Róna Péter ugyancsak a Magyar Hang kérdésére azt válaszolta, hogy valóban zajlik „egy informális tanácsadó testület kialakítása, amely szakpolitikai kérdésekben segíti a miniszterelnök-jelölt munkáját”. Ő is megerősítette, hogy korábban már egyeztetett szakmai kérdésekben Márki-Zay Péterrel, és ha szükség lesz rá, akkor a jövőben is rendelkezésére fog állni.

Raskó György, az Az Antall-kormány egykori agrár államtitkára mindeközben azt mondta, hogy már hosszú ideje segíti Márki-Zay Péter munkáját tanácsokkal és szakmai háttéranyagokkal. Hozzátette: a miniszterelnök-jelölt helyzete azért lesz nehéz, mert most

két dudás van a csárdában.

Márki-Zay Péter mellett ugyanis szerinte Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára kettőse határozza még meg az ellenzéki politikát. „Téves az az elképzelés, hogy frakció nélkül súlytalan Márki-Zay. Ha az az üzenet megy a választók felé, hogy súlytalan – ahogy Gyurcsány Ferenc videóüzenetéből ez kiviláglik –, az a Fidesz malmára hajtja a vizet, hiszen a kormánypárt éppen ezt fogja hirdetni mindenütt” – tette hozzá, majd arról is beszélt, hogy szerinte Márki-Zay Péter Emmanuel Macron francia elnökhöz hasonlít, aki szintén párt nélkül hozott létre politikai mozgalmat és nyerte meg később a választást.

Raskó György mindeközben azt is kiemelte, hogy Márki-Zay Péternek még párt nélkül is lehet párttámogatottsága. Beállt mögé a Momentum és az Új Világ Néppárt, valamint várhatóan az LMP és a Gémesi György fémjelezte Új Kezdet is így fog tenni – fejtette ki, hozzátéve: el kell érni, hogy akár egy koalíció által „valamiféle pártháttér” alakuljon ki a miniszterelnök-jelölt mögött.

(Via Magyar Hang)