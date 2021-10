Fájni fog, olyan hideg lesz

Tegnap még a sokévi átlagnál 5–7 fokkal melegebb időjárás volt a jellemző, mivel az érkező hidegfront maga előtt tolta a meleg levegőt. Ennek mostantól vége, ma megkezdődik a hidegebb levegő beáramlása, éjszakánként már többfelé várható fagy.





Estétől egyre inkább gyengül a szél és mindenhol kiderül az ég. Az egyre hosszabbá váló éjszaka és az erős kisugárzás hatására gyorsan csökken a hőmérséklet, hajnalban már 0 fok alá eshet, az északi völgyekben pedig akár

–5 fok alá hűlhet a levegő.

A Magyar Víziközmű Szövetség (Mavíz) – mint a hazai ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezetek képviselője – arra hívja fel a figyelmet, hogy a fagy előtt szükséges a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítése. Ez azt jelenti, hogy a télen nem lakott ingatlanoknál a hálózatot és a mérőket vízteleníteni kell, a vízmérőaknát pedig nem árt letakarni, hogy szigetelve legyen. Utóbbi az állandóan lakott ingatlanoknál is fontos, és azokra a vezetékszakaszokra is oda kell figyelni, amelyek kevésbé védett helyen (pincében, falon kívül) vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni. A Mavíz hangsúlyozza, hogy a telepített öntözőberendezések fagyállók, de az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha azokat is víztelenítik.

Amikor az idő – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben akkor is forog a vízmérő csillagkereke, ha nem nyitjuk meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet, vagy a lakásban nem folyik a víz, az azt jelzi, hogy bizony a fagyott víz szétfeszíthette a vezetéket, ami csőtörést okozott. Ilyenkor érdemes mielőbb értesíteni a szolgáltatót, mert minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli.

A hidegfront szombatra elhagyja térségünket, napközben még délen és nyugaton lehet több felhő az égen, máshol már a napsütésé lesz a főszerep. Csapadékra már sehol sem kell számítani, viszont sokfelé élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. Délután 12 és 16 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Jó hír, hogy a tegnapihoz hasonló erősségű széllökésekre sehol nem kell számítani. Csütörtökön késő este a budapesti János-hegyen született szélrekord óránként 95,4 kilométeres sebességgel. A korábbi fővárosi rekordot Örsöd állomáson mérték, ott 1985. október 21-én óránként 93,2 kilométeres volt a legerősebb széllökés. Az ünnepi hétvégén viszont már bátran ki lehet menni a szabadtéri programokra, nem kell attól tartani, hogy valakit elvisz a szél.