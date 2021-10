Orbán Viktor gratulált a Jobbiknak, örül, hogy segíthettek Jakab Péternek

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője szerint a miniszterelnöknek „újabb szenvedélye van”, és arról kérdezte, hogy miért költött el a kormány 42 milliárd forintot „bélyeggyűjtésre”. Azt is megemlítette, hogy 340 milliárd forintért akarják tovább építeni a Budai Várat, miközben ezt az összeget bérlakásépítésre is fordíthatnák, vagy hogy olcsóbb legyen a benzin. Végül megkérdezte, hogy meg lehet-e élni havi 133 ezer forintból.

Orbán Viktor elmondta, hogy az Európai Unióban ránk váró pénz, az nem ajándék, mint ahogy a Jobbik hiszi, hanem hitel. A bélyegekkel kapcsolatban elmondta, hogy a postai dolgozóknak béremelést akarnak adni, és jogcímet keresnek erre.

A miniszterelnök megemlékezett a Jobbik születésnapjáról is, elolvasta a Jobbik alapító nyilatkozatát, idézte belőle, hogy a párt céljának tekinti a kommunista utódpárt és a szélsőséges liberálisok eltávolítását a politikai hatalomból.

Jakab Péternek azt mondta, hogy amikor átvette a Jobbik elnökségét, akkor a legerősebb párt volt, most Gyurcsány Ferenc pártja a legerősebb.

Gratulálok a születésnapjuk alkalmából! A Jobbik csatlakozott a kommunista utódpártok és a liberálisok szövetségéhez. Isten éltesse önöket!

– jelentette ki Orbán Viktor.

Miniszterelnök, ért magyarul?

– tette fel a kérdést Jakab Péter. Az infláció elszabadult, az üzemanyagár rekordokat dönt, az élelmiszerárak az egekben vannak, sorolta. Újra feltette a kérdést, hogy meg lehet-e élni havi 133 ezer forintból, „nem Spanyolországban, ahogy a lánya teszi”, hanem itthon.

Orbán Viktor azt mondta, ha már a Jobbik „összeállt a kommunistákkal” szeretnék őket emlékeztetni arra, hogy amikor „a kommunisták voltak hatalmon 2010-ben”, akkor az átlagbér is kevesebb volt, mint ami most lesz majd a minimálbér.

Azt is tudjuk, hogy nincsen cirkusz bohóc nélkül, és ez a Gyurcsány-showban sincsen másképpen

– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint Jakab Péter készséggel vállalta ezt a felkínált szerepet.

Az a helyzet, hogy ezt a produkciót, még a baloldali előválasztáson is leszavazta a közönsége

– fogalmazott.

A miniszterelnök gratulált ahhoz, hogy Jakab Péternek sikerült felvennie a CSOK-ot, habár a Jobbik elnöke korábban azt mondta, hogy a kormány soha, semmi jót nem tett.

Úgy tűnik, hogy talán mégis. Örülök, hogy Önnek és a családjának is segíthettünk ezzel

– tette hozzá Orbán Viktor. Azt is mondta, hogy a Jobbik újdonsült baloldali barátai ezeket a támogatásokat szokták megnyirbálni.

Mi van még a tarsolyban 2022-ig?

Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője szerint a kormány már tudja, hogy el fogja veszíteni a választásokat, ezért az ország vagyonát és a politikai hatalmukat elkezdték kimenteni. Felidézte, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét inkább lemondatták, hogy kilenc évre kinevezzenek egy másik embert.

A szocialista politikus azt kérdezte, hogy a következő 5-6 hónapban milyen tervek vannak még a tarsolyban.

„A választási eredmény eldöntését bízzuk a választópolgárokra” – jelentette ki Orbán Viktor. A kinevezések terén pedig továbbra is a hatályos törvények betartásával fognak eljárni. Azt is megjegyezte: a képviselő azt mégsem kérheti tőle, hogy szocialistákat nevezzenek ki fontos pozíciókba.

Harangozó Tamás szerint a Fidesznek semmilyen joga nincs arra, hogy a közjogi vagy a választójogi szabályokat a választás előtt átírja.

Orbán Viktor erre azt válaszolta, hogy háromszor nyertek kétharmaddal különböző választási szisztémák mellett.

Paksi bővítés, atomenergia, klímavédelem

Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselője a paksi bővítésről kérdezte a miniszterelnököt: miért titkolják azt, hogy mi alapján utasították el az orosz engedélyezési tervdokumentációt, van-e politikai nyomás az oroszok részéről, illetve milyen jellegű titkosszolgálati tevékenységet folytatnak.

Orbán Viktor azt mondta, szívesen vitatkozik atomenergiai kérdésekről, de ezt jobb lenne megtenni Süli János tárca nélküli miniszterrel, akit azért neveztek ki, hogy politikai felelőse legyen a bővítésnek.

A miniszterelnök az LMP-s politikus első kérdésére elmondta, konkrétan és tényszerűen: semmilyen hatóság sem utasította el az engedélyezési tervdokumentációt. Azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország egy szuverén ország, a kormány pedig „magyarista”.

Azt is hozzátette, hogy az atomenergia nélkül nincs klímavédelem. Ezt pedig vagy elfogadjuk és akkor van zöld jövő, vagy ha nem, akkor nem tudják kivezetni a szén-dioxidot kibocsátó üzemeket.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az atomenergia ügyében a kontextus is fontos: Brüsszelben egy komoly csatát vívnak, több nyugat-európai ország is velük van, például a franciák. A kérdés pedig az, hogy lehet-e az atomenergiát támogatni uniós pénzekből. Arra kérte az ellenzéket, hogy ne csökkentsék a magyarok érdekérvényesítő esélyeit.

A paksi bővítéssel kapcsolatban azt mondta, hogy a határidők betartásáért küzdeni kell, ezen dolgoznak Süli Jánossal. Orbán Viktor kijelentette, ha atomenergiát akarunk, akkor annak szükségszerűen orosznak kell lennie.

Pegasus-botrány/Gyurcsány-show

Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője emlékeztetett rá, hogy a Pegasus-botrány száz napja robbant ki, szerinte azóta a kormány csak „sunnyog, terel és hazudozik” az ügyben. Három kérdést tett fel:

Azért vetették be a civilek ellen, hogy megfélemlítsék és megzsarolják őket? Ezt is megúszhatják-e következmények nélkül? Folytatják-e a törvénytelen lehallgatásokat?

Tordai Bence szerint ha a miniszterelnök terel és hallgat, akkor azt beismerésnek tekintik.

Orbán Viktor elmondta: Pintér Sándor már válaszolt a kérdésekre a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, ennél többet ő sem tud mondani. Elismételte: Magyarországon 2010 óta jogszabálysértő titkosszolgálati tevékenység nem történt.

A miniszterelnök azt is kifejtette: nem foglalkozás szerint vizsgálják az embereket, mindegy, hogy valaki püspök vagy utcaseprű, csak azt nézik, hogy a tevékenysége érinthet-e nemzetbiztonsági szempontokat.

Tordai Bence szerint mind a három kérdésre „igennel válaszolt” a miniszterelnök. Azt is kijelentette, hogy jövő tavasszal ítéletet fognak mondani a magyar emberek.

Orbán Viktor erre azt mondta, hogy az ellenzék háromhetente újabb és újabb jelölt miatt lelkesedik, és „ez is csak a Gyurcsány-show része”. Hozzátette, hogy 2010 előtt Tordai Bence pártjának szövetségesei hallgattak le politikusokat és az oroszokat beengedték a titkosszolgálatok műhelyébe.

(Borítókép: Orbán Viktor az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. október 25-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)