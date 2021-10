Ilyen helyzetre még nem volt példa a koronavírus-járvány alatt

A kormányzati tájékoztatás szerint mindössze egy nap alatt kétszeresére nőtt itthon a koronavírussal fertőzöttek száma: az elmúlt 24 órában 3125 új covidos megbetegedést igazoltak szerda reggelre – csaknem kétszer annyit, mint egy nappal korábban, akkor 1701-en kapták el a vírust.

„Önmagában abból a tényből, hogy egyik napról a másikra megduplázódott az aktív fertőzöttek száma, azaz egyetlen mérési adatból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Ez különösen igaz a napi fertőzöttszámra, amely követi a tesztelések számát, és mint eddig is, ezekből mindig kevesebbet végeznek el itthon a hétvégén, mint hétköznap” – mondta el az Indexnek Ferenci Tamás biostatisztikus.

„Éppen ezért nem árt helyén kezelni azokat a típusú híreket, hogy tegnaphoz képest hogyan változtak az aktuális fertőzési és halálozási adatok – teszi hozzá a szakember –, mert az esetszám hét elején mindig alacsonyabb.”

Ezért Ferenci Tamás állítja, a számokat vagy a múlt hét azonos napjához kell hasonlítani, vagy valamilyen simítást kell végezni, legegyszerűbb esetben egyhetes mozgóátlagot nézni, ami mindig egyet tartalmaz a hét összes napjából.

Ugyanakkor a járványadatokat a pandémia kezdete óta hivatásszerűen elemző szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy az utóbbi időben hosszabb távon, tágabb kontextusban vizsgált járványadatok sem tűnnek biztatónak.

A biostatisztikus szerint leginkább azért, mert ha megnézzük a reprodukciós számot, amely azt fejezi ki, hogy egy koronavírusos beteg átlagosan hány embernek adja tovább a fertőzést, az nagyjából július elejéig a kritikusnak számító 1-es érték alatt volt. Majd ez a bizonyos R-mutató július elejétől nőni kezdett, és felment 1 fölé, ami világosan jelzi, hogy a nyár közepén történt egy trendforduló.

A reprodukciós szám július közepétől 1 és 1,2 között mozgott kisebb kiugrásokkal, október eleje óta azonban folyamatosan nő, most már 1,4 körül tarthat. Ez egy nagy érték, bár volt rá példa korábban is hazánkban a járvány alatt. Olyan viszont a pandémia kitörése óta nem fordult elő, hogy ennyire magas szám ilyen nagy esetszámmal kombinálódjon, mint a mostani

– írja le a jelenlegi helyzetet a biostatisztikus, aki azonban elzárkózott attól, hogy a jövőre vonatkozó előrejelzést tegyen, mivel ez már nem az ő szakterülete. Ugyanakkor jelezte, a hazai járványmatematikai modellezők és epidemiológusok jelenleg is vizsgálják, hogy a reprodukciós ráta mitől szökött ilyen magasra, és mindez milyen rövid, valamint hosszabb távú következményekkel járhat a jelenleg következetesen emelkedő napi esetszámok mellett.

A kormány nem szigorít, a főváros viszont szeretne

Eddig 5 943 832 embert oltottak be, közülük 5 724 539-en már a második oltást is megkapták, míg 1 141 000-en a harmadik vakcinát is. Dacára annak, hogy az oltási adatok alapján a magyarokat továbbra is megosztja az oltás kérdése, és annak, hogy az utóbbi időben következetesen nő az új fertőzöttek, valamint az elhunytak száma, a kormány nem helyez kilátásba, nem tervez újabb járványügyi szigorításokat.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester szintén kedden jelezte, hiába szeretné, önkormányzati hatáskörben nem tudják maszkviselésre kötelezni a budapestieket.

Kellő kormányzati felhatalmazás híján cselekedni egyelőre csak a saját hatáskörükbe tartozó intézményekben tudnak. Például a maszkviselést is előírják az idősotthonokban a látogatók részére, illetve a fővárosi fenntartású idősotthonokban kijárási tilalmat vezetnek be.

November 2-től kizárólag a családjukhoz távozhatnak majd az intézményekből az idősek, ám az ünnepek alatt védettségi igazolvánnyal rendelkező hozzátartozóval távozhatnak majd. Őket az intézménybe visszatérve izolálni fogják a többi lakó érdekében. A végstádiumban lévő időseknél mindenképpen biztosítani fogják a látogatás lehetőségét.

Karácsony Gergely addig is hangsúlyosan arra kérte a budapestieket, mindenki viseljen maszkot, miközben fővárosi tömegközlekedési eszközökön utazik.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos a fővárosi Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2021. április 9-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)