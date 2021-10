Hétfőtől minden rossz lesz

A hosszú hétvége általában mindenkit jó kedvre derít: eggyel több nap, amit pihenéssel, kikapcsolódással vagy éppen kirándulással tölthetünk, már ha kegyes hozzánk az időjárás. Ami a mostani háromnapos ünnepet illeti, a szombat-vasárnap kimondottan kellemesnek ígérkezik, viszont hétfőre elromlik az idő.

Szombaton hajnalban még főként a Tiszától keletre és északon fagyhat, ezeken a helyeken pára és köd képződhet. Máshol már az időnként megélénkülő szél miatt tiszta, néhány fokkal enyhébb idő lesz. Napközben sokat süthet majd a nap, és az ország jelentős részén 15 fok fölé kúszhat a hőmérő „higanyszála”, de néhol a 20 fokot is megközelítheti a meleg.

Vasárnap hasonló idő lesz, mint szombaton, a déli szél napközben élénk, erős lesz, de amúgy kellemes, napos, meleg idő valószínű. A reggeli ködfoltok északon is feloszlanak.





A hétfőt illetően bár a két főbb globális modell, az ECMWF és a GFS némileg eltérnek egymástól a mediterrán ciklon érkezését illetően, mindkét modell vár csapadékot, méghozzá nem is keveset: a Dunántúlon akár 40–50 milliméter is eshet. A hőmérsékleti maximumok is visszaesnek, néhol 10 fok köré.





Mindezt az az anticiklon okozza, amely kontinensünk középső és déli részét uralja. A Kelet-európai-síkságon helyenként erősen fagy, és nappal is csak néhány fokkal emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. Ezzel ellentétben délnyugaton – főleg az Ibériai-félszigeten – még meghaladja a 20 fokot a csúcsérték. Európa északi részén ugyancsak előkerül a 20 fok, csak éppen mínuszban.

Idehaza továbbra is kitart a gyönyörű őszi idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 17 fok között alakul. Éjszaka jellemzően -3 és +3 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken -4, -6 fok sem kizárt. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de ma Sopron és a Fertő-tó környékén, holnap pedig a Győr–Szeged vonal széles sávjában időnként megélénkül a déli, délkeleti szél.