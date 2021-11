Intenzív esőre, záporra, zivatarra kell készülni, ami néhol villámárvizet is okozhat

Mindenhol esőre ébredtünk, a hajnali óráktól kezdődően délnyugat felől indultak a záporok, amelyek néhol akár rendszerbe is szerveződhetnek, beágyazott zivatarokkal. A sáv folyamatosan helyeződik át a keleti országrészbe, a reggeli órákban már az Alföld középső részén is számíthatunk csapadékra.

A délutáni órákban a délkeleti, keleti országrészt is elérheti, azonban itt a front érkezése előtti napsütésnek köszönhetően meleg, labilisabb lehet a levegő, így akár egy-egy közepesen erős zivatar is kialakulhat, amelynek a veszélyforrása főként a nagy mennyiségű csapadék, illetve az erős, viharos kifutószél lehet, de esetenként kisebb méretű jég is társulhat hozzá.

Az ország nagy részén jelentős – 5 milliméter feletti – csapadék eshet, de néhol a 20 millimétert is meghaladhatja.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írja, hogy az ország déli részén nagy területen van érvényben riasztás zivatarra és nagy erejű szélre. Zivatarveszély miatt Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Békés megyére az egy nap alatt várható jelentős mennyiségű eső miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Ugyanitt és Csongrád-Csanád megyében az erős szélre is figyelmeztetnek.

A zivatarokat kísérheti

felhőszakadás-szerű csapadék,

erős, néhol viharos széllökések (60–75 kilométeres óránkénti sebességgel),

hegyek környékén akár villámárvíz (főként a Mecsekben és a Mátrában).

Az előrejelzés szerint a hajnali 9–13 Celsius-fokról napközben 14, de akár 23 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Vagyis meleg lesz, ezért a csapadékból sehol sem várható, hogy hópelyhek lesznek. Ez a privilégium megmarad egyelőre az Alpoknak, ahol folyamatosan hullik a hó, és már a sífelvonókat is beüzemelték.

(OMSZ, MetKép)