Megalakult az ország első roma diákköre

Megalakult az ország első cigány nemzetiségi diákköre a Bács-Kiskun megyei Kiskunhalason pénteken – jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter.

Novák Katalin elmondta: esélyre, akaratra és cselekvésre egyaránt szükség van ahhoz, hogy erősebbé váljon a magyar nemzet mint közösség, amelynek részei a cigány és a nem cigány magyar emberek is. Novák Katalin közölte:

A tizenhat tagú cigány nemzetiségi diákkörben az összes helyi általános és középiskola képviselteti magát.

A miniszter azt is hangsúlyozta hogy Kiskunhalason „az esélyt megteremtik a város vezetői, az itt élőkben pedig megvan az akarat, és ezt cselekvésre is váltják”. Novák Katalin fontos lehetőségnek nevezte az első roma nemzetiségi diákkör megalakulását, hiszen „a fiatalok maguk is felismerték, hogy közösséghez tartozva, illetve összefogva erősebbek, és a nekik adott eséllyel érdemes élni”.

(Via MTI)

(Borítókép: Novák Katalin és Tóth Ramóna, az ország első cigány nemzetiségi diákkörének elnöke beszélget a diákkör megalakulása után Kiskunhalason 2021. november 5-én. Fotó: Rosta Tibor / MTI)