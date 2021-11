Politikai döntés lehetett mégis a Városháza eladása?

Pénteken az Anonymus-maszkos alak újabb beszélgetésrészletet küldött a sajtónak, amiből kiderül, nem a Karácsony Gergelyék által kedden nyilvánosságra hozott tanulmány elkészítése miatt, hanem annak keletkezése után tárgyalt Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója a Városháza eladásáról. Az Anonymus-maszkos rejtélyes alak hazugsággal vádolta meg a főpolgármestert és környezetét, mivel a szerinte 2021 májusában történt beszélgetésen az is elhangzott, hogy a politikai döntéshozók rábólintottak a Városháza eladására.

Ismét jelentkezett – ám ezúttal másik levélcímről – az Anonymus-maszkos rejtélyes alak, aki még kedden egy olyan hangfelvételt tett közzé, amelyen maga Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója beszél a Városháza épületének eladásáról, ezzel is alátámasztva az Index értesülését, miszerint a fővárost vezető koalícióhoz közel álló üzleti körök az önkormányzat legértékesebb ingatlanának eladását készítik elő.

A hírre – a tervezett tranzakciót korábban hevesen tagadó – Karácsony Gergely aznap nem is reagált, hanem csupán egy közleményt adott ki a főváros, amiben arra hivatkozott, hogy a Városháza rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről készítettek egy döntés-előkészítő tanulmányt, amelyhez piaci konzultációkra is szükség volt.

Barts: Döntöttek az adásvételről

Pénteken azonban újabb hanganyaggal jelentkezett a titokzatos maszkos alak, és cáfolta a városvezetés állításait. A felvétel ugyanis a korábbi beszélgetés újabb részleteit tartalmazza, és egyértelműen kiderült belőle, hogy a fővárosi vagyonkezelő vezetője a 2020 októberében született döntés-előkészítő tanulmány elkészítése után tárgyalt a Városháza eladásáról.

A hanganyagon Barts J. Balázs arról beszél, hogy a döntéshozók a 2020-ban készült tanulmánya alapján éppen a „D” alternatívát, az Új „Civic Hall” építése elnevezésű, a Városháza eladásának ötletét tartalmazó forgatókönyvet részesíthették előnyben. És a reakció az volt, hogy a legjobban ez tetszett a döntéshozóknak.

Hogy ne menjünk el innen, mert az egy túl nagy támadás, hogy kimegyünk a központból. Ez egyébként nyilván, nem nyilvánvalóan, számomra nyilvánvalóan, most a legjobb telke, beépíthető telke a fővárosnak. Hogy aztán ezt lehet, nem lehet, civilek, zöldek satöbbi – ez egy másik kérdés, tehát, hogy kell érzékenyíteni a társaságot ahhoz. És ha van érdeklődő, akkor adjuk el az egész épületet. Itt a régi városfal. Tehát a régi városfalon kívül maradjon a fővárosé. És nézzük meg, hogy ezt az épületet, ezt a 60 ezer négyzetméteres épületet valaki megvenné-e.

A felvétel egy másik pontján pedig arról van szó, hogy az újonnan megépülő Városháza 15 ezer négyzetméteres kellene hogy legyen.

Barts J. Balázs tehát jól beazonosíthatóan a saját maga által 2020-ban a kabinet elé terjesztett döntés-előkészítő tanulmányban fölvázolt forgatókönyvről beszél, amelyről a – főváros által közzétett – dokumentumban ezt olvashatjuk:

Ennél az alternatívánál azzal számolunk, hogy a jelenlegi »Központi Városháza« kiürítésre és értékesítésre kerül, és az önkormányzat vezetése és a főpolgármesteri hivatal egy új épületbe költözik. Az új épület bruttó szintterülete 15 500 m² (7 föld feletti szint esetén), 6600 m² alapterületű mélygarázs (220 parkoló 3 szinten). Ennek az épületnek a megvalósítása 11-11,5 Mrd Ft a mélygarázzsal együtt, a telek megvásárlása pedig 1,6-2,0 Mrd Ft (1 m² fejleszthető alapterületre 100 000 Ft telekárat vettünk). A jelenlegi »Központi Városháza« értékesítésénél itt is 30-35 Mrd Ft-tal számolhatunk.

Érdekes adalék mindehhez, hogy mint ismert, a Berki Zsolték által a Városháza eladására kötött, lapunk által nyilvánosságra hozott szerződésben megjelölt vételár 100 millió euró volt, ami 350 forintos euró árfolyammal számolva pontosan 35 milliárd forint. Berki Zsolt – mint az az Anonymus-maszkos alak által korábban nyilvánosságra hozott beszélgetésrészletből kiderült – maga is jelen lehetett Barts J. Balázs mellett a tárgyaláson. (Ezt a mostani videójában konkrétan állította is a maszkos alak.)

Az Anonymus-maszkos alak ezúttal hazugsággal vádolta a főpolgármestert

Az volt a mondás, hogy az lehet

A felvételen mindezek után ezt hallani: „Azt akarom csak mutatni, hogy amit a Gyula mondott, hogy a politikusok itt tartanak. Én azt mondtam nekik, hogy ne menjünk bele, és ne kezdjünk el arról beszélni, hogy 12 ezer négyzetméter, és most 620 ezer forintért építem az A kategóriás irodaházat, plusz áfa, és a nem tudom, 250 ezer a mélyparkoló négyzetmétere, mert nem itt tart még a kérdés. Ez a kérdés. Lehet-e más helyen a Városháza, és lehet-e új épületben a Városháza? Vagy csinálunk itt egy új épületet. Ugye ez most a Váci utca túloldala a Szervita térre, ez most tök mindegy. Ez így nézne ki körülbelül. Tehát van egy régi Városházánk, és mellé épül valami új. Erre az volt a mondás, hogy az lehet. És akkor ez a döntés született.”

A fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója tehát – a maszkos alak beazonosítása szerint ez év május 5-én a vagyonkezelő Attila úti épületében – egyértelműen arról beszélt, hogy a főváros vezetése – amelybe feltételezhetően magát Karácsony Gergelyt is bele kell érteni – igenis rábólintott a Városháza eladásának tervére, és ezt követően kezdtek el tárgyalni egy potenciális vevővel.

Várjuk a válaszokat

Az alábbi kérdéseket küldtük a fővárosnak az új részletekkel kapcsolatban. Amennyiben választ kapunk, frissítjük cikkünket.

A főváros meg tudja-e erősíteni vagy cáfolni, hogy valóban 2021. május 5-én 14 órakor a vagyonkezelő Attila úti épületében történt-e a felvételeken hallható beszélgetés?

Az új hanganyagban foglaltak után fenntartja-e álláspontját a főváros, miszerint nem bólintottak rá a politikai döntéshozók a Városháza eladására? (Kiss Ambrus az ATV-ben arról beszélt ugyanis, hogy a Főpolgármesteri Kabinet már egy évvel ezelőtt egyértelműen elvetette az értékesítést.) Kitartanak-e a főpolgármester-helyettes állítása mellett az új hangfelvételben hallhatóak után?

Kaptak-e már írásbeli választ Barts J. Balázstól arra vonatkozóan, hogy kikkel és mikor tárgyalt az eladásról?

(Borítókép: Karácsony Gergely 2019. november 5-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)