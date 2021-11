Nekem már minden mindegy. Ezzel indokolta Vitézy Tamás ismert jobboldali nagyvállalkozó, miért vállalta a személyi jogok megsértésének kockázatát is saját egzisztenciális tönkretételének bemutatásakor. A Nemzeti Együttműködés Rendszerének nyugalmazott támogatója (akit korábban az Átlátszó is egyértelműen NER oligarchaként azonosított) nem kevesebbet állít, mint, hogy a jelen gazdasági bűnözését „igazságszolgák” is támogatják.

Már említettem, hogy bevett bűnözői gyakorlat, hogy ha bármilyen sikeres vállalkozást, vagyont irigykedve megkívánnak egyes „befektetők”, azt banki, felszámolói, bírói, végrehajtói segédlettel erre szakosodott ügyvédek hadával, nyomozók, ügyészek bűnözői részvételével el is veszik! Jogorvoslatnak majd, mint látszik, sok helye nincs!

Az igazságszolgáltatás egyes szereplőit néven nevező Vitézy szerint minden részvevőt busásan megfizet ez a maffia.

A korábban tulajdonában lévő horvátországi turisztikai vállalkozás egy szállodákkal, kikötőkkel, kempinggel és egyéb építési területekkel, összesen fél millió négyzetméter tengerparti területet jelentett. A 112.000 négyzetméter szállodát és yachtkikötő koncesszióját is tartalmazó vállalkozás értékét jelzi, hogy Vitézy a tíz leggazdagabb horvát listájára is felkerült.

A kisemmizés egy-, a 10 leggazdagabb magyar közé sorolt ingatlanos vállalkozó egyik cégének megjelenésével kezdődött, mely magát a hitelek átfinanszírozójaként és befektetőtársként pozicionálta. Ez a partnercég a vállalt kötelezettségeit Mészáros Lőrinc tulajdonolta Takarékbank Zrt. pénzéből teljesítette, és

hitelminősítés és tudtunk nélkül, elzálogosított minden portfólióelemünket, sőt családunk egyéb vagyontárgyait is.

E partner birtokon belül kerülve vagyonelemekről kezdett intézkedni úgy, hogy a döntési jogkörrel rendelkező alkalmazottakat lefizette.

Vitézy javainak visszaszerzésére meg is nevezte azokat a bírókat, és a felszámolót akik – feltételezése szerint – közreműködésükkel segítették az őt kisemmiző Zrt. tevékenységét. Miután tavaly október 8-án hamis nyomozati iratok kiszivárogtatása miatt bejelentést tett ismeretlen ügyészekkel szemben, november 4-én

kilenc ügyész és két rendőr hajnalban házkutatást tartott a lakásunkon „hivatali iratokat” keresve és engem koncepciós, koholt vádakkal gyanúsítva 72 órára letartóztattak. Kérem ne tessék nevetni, a vád az volt, hogy a Széchenyi Banktól a tulajdonomban álló igen nagy értékű cég úgy vett fel 500 millió Ft forgóeszközhitelt, hogy a szándékunk az volt, hogy azt nem fogjuk visszafizetni. Nem zavarta az Ügyészséget, hogy a visszafizetés sokkal korábban megtörtént, és a bank felszámolója nyilatkozott többször is írásban, hogy a bank felé tartozásunk nincs.

Azt különösen is sérelmezi, hogy feljelentésének tartalmi vizsgálata ugyanoda, a Központi Nyomozó Főügyészséghez került, ahol az ő meggyanúsítását is elrendelték. Ezzel ugyanis lehetővé vált, hogy amíg a vele szemben indított nyomozás le nem zárul, addig az ő feljelentésében foglaltakat nem vizsgálják, ez idő alatt pedig teljessé válhat az ő üzleti kisemmizése.

Ez a jelenlegi helyzet és általában az igazságszolgáltatással összedolgozó üzleti maffia módszere.

Vitézy Tamás bejegyzésében ez után név és tisztség szerint is megnevez egy felszámolót, egy felszámoló ügyvédet, egy vezető beosztású korábbi munkatársát, két bírót és négy ügyészt, akik – álláspontja szerint – közreműködtek a vele szemben elkövetett bűncselekményekben.

