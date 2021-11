A koronavírus-járvány egészségügyi és társadalmi nehézségeivel közel két éve kényszerülünk együtt élni, de az emberi természet már csak olyan, hogy a lehetséges kereteken belül igyekszik szabadulni a nehezen viselhető szigortól. Ennek a szabadulásnak az egyik legkivitelezhetőbb módja pedig a kirándulás, a természetjárás, amely a korlátozások idején is elérhető kikapcsolódási lehetőség maradt. Sokan éppen a járvány miatt fedezték fel újra a turizmus szépségeit, és a Magyar Természetjáró Szövetség ingyenes mobiltelefonos természetjáró applikációja is nagy népszerűségnek örvend.



A digitális világ amúgy is elkényezteti a modern turistákat, hiszen telefonra letölthető térképek és műholdas navigációs eszközök segítenek a tájékozódásban, amit természetesnek tekintünk, holott

szüleink, nagyszüleink még papírtérképet és tájolót tettek a hátizsákba az elemózsia mellé, úgy indultak kirándulni, leginkább a turistajelzések iránymutatásait követve.

Jeltörténet

A Magyarországon használatos turistajelzés-rendszert 1929-ben vezették be, és a munka az elismert geológus, térképész és barlangász, Dr. Strömpl Gábor nevéhez fűződik. Ő dolgozta ki a napjainkban is használt, egységesített turistajelzés-rendszert, amelynek célja az volt, hogy megadja a kezdő és gyakorlott túrázóknak a biztonságos természetjárás lehetőségét, térképpel vagy anélkül egyaránt.



A turistajelzések tehát azóta is köszönik, jól vannak, időről időre újrafestik őket az erdei útvonalak mentén, és a Magyar Természetjáró Szövetség álláspontja szerint

most jött el az ideje, hogy megújítsák az első magyar turistatájékoztató jelképek szabványát.

E cél érdekében a Magyar Természetjáró Szövetség a Turistaút Szakbizottsággal és a Magyar Szabványügyi Testülettel együttműködve elkészítette a 2021. november elsején érvénybe lépett, magyarországi gyalogos turistautak jelzéseiről és azok alkalmazásáról készült szabvány megújult változatát, hogy segítséget adjon a gyalogos turistautak jelzéseinek értelmezéséhez és alkalmazásához.

A turistajelzés egy 10×12 centiméteres fehér alapból, illetve arra festett színes jelképből áll.

A fontossági sorrendet 11 jelkép sorrendje (sáv, kereszt, háromszög, négyzet, kör, barlang, rom, kápolna, emlékmű, bélyegző, körtúra), az azonos jelképek közötti további sorrendet pedig négy különböző szín (kék, piros, sárga, zöld) sorrendje határozza meg.

Főbb turistajelzések

Sáv: a sáv jelzésű utak a turistaút-hálózat gerincét alkotják, és fontosabb kiindulási pontoktól (turistaút-csomópontból, kirándulóközpontból, településközpontból vagy közlekedési csomópontból) más, hasonlóan fontos pontokig vezetnek.

Kék sáv jelzés mutatja a legfőbb, országos jelentőségű útvonalakat, illetve egyes tájegységek helyi jelentőségű fő útvonalát is.

Piros sáv jelöli a legalább egy tájegységen átvezető, illetve a kiemelt jelentőségű helyi utakat.

Sárga sáv tájékoztat a helyi fontosságú gerinchálózati útvonalakról.

Zöld sáv jelzi az előbbieken kívüli, helyi gerinchálózati útvonalakat.



Kereszt: ez a jelkép jelöli a sáv jelzésű utak elsődleges kapcsolódásait. Jelölhet főutat vagy két jelzett sáv jelképű út közti átkötést, útváltozatot.



Háromszög: magaslati pontra, hegytetőre, csúcsra, természetes kilátópontra, épített kilátóhoz vezet.



Négyzet: településre, szálláshelyre vagy közlekedési lehetőséghez vezet.



Kör: forráshoz, kúthoz vagy egyéb vízvételi lehetőséghez vezet.



Barlang: barlanghoz, barlangnyíláshoz vezet.



Rom: romhoz, műemlékhez, földvárhoz vezet.



Kápolna: kápolnához, templomhoz és egyéb szakrális helyhez vezet.



Emlékmű: kulturális vagy történelmi emlékműhöz, emlékhelyhez vezet.



Bélyegző: túramozgalom bejárását igazoló bélyegzőhelyhez vezet, legfeljebb 1 km hosszú.



Körtúra: kirándulóközpontból, közlekedési csomópontból vagy parkolóból, településről kiinduló, jelzésváltás nélkül ugyanoda visszaérkező 2–10 km-es, könnyebb túraútvonalakat jelöl.

(Borítókép: Belföldi turisták haladnak az Országos Kéktúra útvonalán a Kis-Kevély-hegy oldalában 2020. augusztus 22-én. Fotó: Jászai Csaba / MTI)