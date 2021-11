Boldogkői Zsolt: További intézkedések nélkül nem fog nőni a beoltottak száma

További intézkedések nélkül nem fog egyhamar tovább nőni a beoltottak száma a hatmilliós határ elérése után – ezt mondta Boldogkői Zsolt molekuláris biológus az RTL-nek.

Kedd délelőtt ismét rossz hírek érkeztek a koronavírus-járványról: 5325 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, miközben meghalt 165 beteg (ez eddig a negyedik hullám legnagyobb száma egy nap leforgása alatt).

Az egyetlen jó hír kedden az volt, hogy elérte a 6 milliót a beoltottak száma. A közeljövőben azonban nagyobb emelkedésre nem lehet számítani.

További intézkedések hiányában ez a szám jelentősen nem fog növekedni

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Boldogkői Zsolt. Hozzátette: szerinte most már csak a korlátozások vagy a kötelező oltás növelheti az oltottak arányát. Ez utóbbit már be is vezették az egészségügyi dolgozóknál, valamint több más helyen is. Kedden például a Mol-csoport döntött az oltás kötelezővé tételéről.

Kiskunhalason nem nyitott ki a kórház, pedig itt is covidos betegeket kellene ápolni

A keddi napi adatok szerint már több mint 5100 embert kell kórházban ápolni országszerte a koronavírus miatt. Mindeközben a kiskunhalasi járványkórház egyelőre még nem nyitott ki, holott egy miniszteri utasítás szerint itt is fogadni kellene a koronavírusos betegeket.

A Magyar Hang szerint nincs elég szakember, ezért nem működik még az intézmény. Kásler Miklós miniszter kedden tagadta, hogy ez lenne a helyzet.

Amikor szükség van rá, megnyitjuk, és ugyanúgy biztosítjuk az ott dolgozókat kellő számban

– mondta a kórházról a miniszter.

Mindeközben az Országos Mentőszolgálat is arról panaszkodott, hogy egyre nagyobb terhelés hárul rájuk. „Az egész országban izzanak a vonalak a mentésirányításokon. A korábbi átlagos napi 3000 helyett, 4300-nál is több sürgős esethez riasztották a mentőket az elmúlt napokban, miközben a mintavételi igények is húszezres nagyságrendben érkeznek a mentőszolgálathoz” – írták keddi bejegyzésükben, amelyben arra kérték az utakon közlekedőket, hogy segítsék a munkájukat.

(Via RTL, Magyar Hang)