A MOK borsodi elnöke szerint még sokáig elhúzódhat a negyedik hullám

Még mindig emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége, így a járvány valószínűleg még a felfutó szakaszában van és sokáig elhúzódhat – mondta Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei elnöke.

Elmondta, hogy mivel nincsenek komolyabb korlátozó intézkedések (legalábbis az egy évvel ezelőttiekhez viszonyítva), ezért a harmadik hullámnál hamarabb tetőzhet a járvány, viszont az esetszám sokáig nem csökken majd.

Mi arra számítunk, hogy az emelkedés után lesz egy hosszú plató fázis, amikor tetőzik ez a hullám, de most nem tudjuk, hogy milyen hosszú ideig tart, vagy, hogy kellenek-e plusz járványügyi intézkedések

– fejtette ki Csilek András. Hozzátette: az oltás miatt arra lehet számítani, hogy az esetszámhoz képest arányaiban a korábbinál kevesebben kerülnek kórházba. Közülük viszont sokakat kell majd intenzív osztályon ápolni – jellemzően az oltatlanokat.

Az infektológus arról is beszélt, hogy – bár a beoltottak is elkaphatják a fertőzést – elsősorban az oltatlanok terjesztik a járványt.

Ha csak oltottak lennének az országban, akkor a vírus nem nagyon találna fogékony szervezetet

– mondta Csilek András, aki szerint az is sokat segíteni, ha – más országokhoz hasonlóan – idehaza is és csak a beoltottak mehetnének tömegrendezvényre, moziba, színházba, étterembe, emelkedne a vakcinát kérők száma. Ettől független a magas esetszám miatt most a beoltottaknak is érdemes maszkot viselniük és megtartani a távolságot másoktól, figyelni a higiéniára.

(Via Infostart)