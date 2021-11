A Nemzeti Nyomozó Iroda elrendelte a nyomozást a Városháza ügyében

Ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést hivatali vesztegetés miatt Volner János független országgyűlési képviselő a Városháza-ügyben – adta hírül az MTI.

A politikus a feljelentés előtti sajtótájékoztatóján arról beszélt: az elmúlt napokban nyilvánosságra került hangfelvételek felvetik annak a gyanúját, hogy valaki vesztegetési pénzt fogadott el a fővárosi önkormányzat vezetői közül.

A Volner Párt elnöke emellett a baloldal által működtetett maffiaszerű hálózatról beszélt. Meglátása szerint Karácsony Gergely most már „krónikus hazudozóvá vált”, míg Budapestre visszatért a Demszky-korszak, csak ezúttal nagyobb összegek forognak kockán.

Volner János hozzátette: a főváros jelenlegi vezetése, valamint a baloldali polgármesterek rohamosan élik fel a Budapest ingatlanvagyonát. A képviselő emellett azt is kifogásolta, hogy a főpolgármester nem a korrupció, hanem annak leleplezői ellen indított vizsgálatot.

Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője korábban feljelentést tett a Városháza ügyében, szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda elrendelte a nyomozást. A kormánypárti politikus korábban befolyással üzérkedés megalapozott gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.

Mint ismert, az Index írta meg, hogy Budapest vezetése a Városháza épületének eladását tervezi. A Városháza-ügyben azóta kiderült, hogy Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője egy 2020 októberében született döntés-előkészítő tanulmány elkészítése után tárgyalt a Városháza eladásáról. A múlt pénteken nyilvánosságra került hangfelvétel szerint egy 2021 májusában történt beszélgetésen az is elhangzott, hogy a politikai döntéshozók rábólintottak a Városháza eladására.

Azt akarom csak mutatni, hogy amit a Gyula mondott, hogy a politikusok itt tartanak. Én azt mondtam nekik, hogy ne menjünk bele, és ne kezdjünk el arról beszélni, hogy 12 ezer négyzetméter, és most 620 ezer forintért építem az A kategóriás irodaházat, plusz áfa, és a nem tudom, 250 ezer a mélyparkoló négyzetmétere, mert nem itt tart még a kérdés. Ez a kérdés. Lehet-e más helyen a Városháza, és lehet-e új épületben a Városháza? Vagy csinálunk itt egy új épületet. Ugye ez most a Váci utca túloldala a Szervita térre, ez most tök mindegy. Ez így nézne ki körülbelül. Tehát van egy régi Városházánk, és mellé épül valami új. Erre az volt a mondás, hogy az lehet. És akkor ez a döntés született