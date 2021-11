Korábban is szoros kapcsolat fűzhette a Városháza tervezett eladásának ügyében érintett Gansperger Gyulát Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz.

Csütörtök reggel az Anonymus-maszkos alak közzétett egy rejtélyes fényképet, amelyen Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök és Gansperger Gyula együtt láthatók. A felvételt vélhetően azért hozta nyilvánosságra szivárogtató, mert Karácsony Gergely keddi sajtótájékoztatóján ismét Fidesz-közeli vállalkozónak nevezte Ganspergert, miután nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen a Városháza feltételezett eladásának ügyében érintett üzletember arról beszélt, hogy „jutaléki rendszer” működik a fővárosnál.

Gansperger azt állította, hogy egyes ingatlaneladások után Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnek kell visszaosztani pénzeket. Az is elhangzik a felvételen, hogy Kiss Ambrus Bajnai Gordon ajánlására került Karácsony mellé a városvezetésbe. (Kiss egyébként a Bajnai-kormány idején társadalompolitikai szakállamtitkár volt a Miniszterelnöki Hivatalban.) Az állítások igaz voltát azonban a főpolgármester és helyettese is tagadták. Kiss Ambrus mellett több olyan szakembert is kineveztek, aki a korábbi baloldali kormányokhoz volt köthető.

Draskovics Tibor a Gyurcsány-kormány pénzügy-, majd később igazságügyi és rendészeti minisztere a fővárosnál a Közlekedési Központ igazgatósági elnöke lett.

Gál J. Zoltán Gyurcsány Ferenc kormányzása idején a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára volt. Jelenleg Karácsony Gergely főtanácsadója, egyes sajtóhírek szerint a főpolgármester Facebook-bejegyzéseit is ő írja, és nemrég a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK) igazgatósági tagja is lett.

Katona Tamás a Budapesti Közlekedési Zrt. felügyelőbizottságába került be. Ő Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt a Pénzügyminisztérium politikai, majd közgazdasági államtitkára volt, 2014 szeptemberétől 2016 júliusáig pedig az MSZP pártigazgatója volt.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági tagja lett Kolber István, aki a Gyurcsány-kormány regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztere volt.

Tordai Csaba Karácsony Gergely tanácsadója, valamint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnöke lett. A Gyurcsány- és Bajnai-kormány jogi és közigazgatási államtitkára is volt. 2015-ig pedig a Bajnaihoz köthető Haza és Haladás Közpolitikai Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja volt.

Ki lehet Gansperger Gyula valójában?

Gansperger Gyula neve először akkor került elő a Városháza-ügy kapcsán, amikor az Anonymus-maszkos alak közzétett egy felvételt, amin a vállalkozó arról beszél, hogy Berki Zsolt segítségével sikerült megszereznie egy fővárosi ingatlant. Karácsony Gergely erre reagálva is a mostani kormánypárthoz közeli figuraként festette le az üzletembert.

Nem sokkal később azonban napvilágot látott egy újabb hangfelvétel, amelyen Gansperger és Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója társaságában vesznek részt egy tárgyaláson a Városháza eladásáról. Ezt a felvételt idén május 5-én rögzítették a rejtélyes videó szerint, és az esetet a főpolgármester felé magyarázó jelentésében Barts azt állította, hogy Gansperger a potenciális vevővel érkezett a megbeszélésre, Berkit pedig külsős ingatlanközvetítőként festette le.

De mit is lehet tudni Gansperger Gyuláról? Valóban a jobboldalhoz köthető, vagy amint az Anonymus-maszkos alak sugallja, Bajnai Gordon köreiben mozog?

Gansperger 1998-ban, az első Orbán-kormány idején az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. elnök-vezérigazgatója volt. A 2001-es megalakulásától 2002-ig pedig a Budapest Airport elnökeként tevékenykedett, miután 2001-ben, jóval mandátuma várható kitöltése előtt látványosan távozott az ÁPV Rt. éléről. Ezután az üzletember a hagyományosan balliberális kötődésű Wallis Zrt.-hez került, ahol 2004-től már a cég gazdasági vezérigazgató-helyettese lett, majd ezután 2006-ban Bajnai Gordont váltotta a Wallis vezérigazgatói székében.

2007-ben Gansperger a Wallishoz való csatlakozásáról a Figyelőnek nyilatkozva azt mondta, hogy még ÁPV Rt-s korában több tranzakción dolgozott együtt Bajnai Gordonnal, majd úgy fogalmazott:

Bajnaival ma is normális, jó emberi kapcsolatban vagyunk.

Közös ügyletek Bajnaival

Ezután több ügyben is közösen volt érintett Bajnai és Gansperger. 2006 novemberében, amikor a későbbi miniszterelnök már Gyurcsány Ferenc felkérésére a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos volt, és hozzá tartozott az uniós pénzek elosztásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság bejelentette, hogy a Gansperger vezetése alatt álló Wallis-csoporthoz kerülhet az új tévészékház megépítésével megbízott Millennium Média Kft.

A Wallis által megvalósított projektet később a Fidesz hevesen kritizálta, mivel a köztelevízió székházának felépítése szerintük eredetileg körülbelül 20-23 milliárd forintba került volna, de ezzel szemben 90 milliárd forint körüli volt az az összeg, amelyet a húsz évre bebiztosított bérleti díjként fizettek volna ki később. Nem sokkal ezután ehhez hasonló PPP-projekt keretében valósíthatta meg a Wallis a Corvinus Egyetem új épületének megépítését is, amely szintén nagy port kavart.

Együtt a Hajdu-Bét Ügyben is

A később Bajnai Gordon személye miatt is elhíresült, de még 2003-ban történt Hajdú-Bét-ügyben is érintett volt Gansperger Gyula is, akit csődbűntett elkövetésével gyanúsítottak meg. Azzal vádolták, hogy 2003-ban a Hajdú-Bét Zrt. igazgatósági tagjaként és egyben a főrészvényes Wallis-csoport alkalmazottjaként, Nagy Györggyel közösen megszegte az észszerű gazdálkodás követelményeit.

A gyanú arra is kiterjedt, hogy Ganspergerék a hitelező Raiffeisen banknak kedvezve nagyságrendileg 2,2 milliárd forinttal csökkentették a csőd szélére került baromfi-feldolgozó vállalat, a Hajdú-Bét vagyonát. Bajnai Gordon és Gansperger Gyula a tulajdonos Wallis Rt. nevében azt javasolta a cég közgyűlésének, hogy helyezzék át a vállalat székhelyét Debrecenből Kecskemétre. Így másik felszámoló kezébe kerülhetett a Hajdú-Bét felszámolása. A Bács-Kiskun megyei cégbíróság által kijelölt felszámoló tevékenysége alatt pedig a Hajdú-Bét megmaradt vagyonának számottevő része eltűnt.

Bajnai Gordon és Gansperger Gyula között tehát hosszú éveken keresztül fennálló üzleti kapcsolat volt, miután az üzletember eltávolodott a Fidesztől.

