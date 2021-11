Fel lehet készülni az újabb és újabb oltásokra az immunológus szerint

Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánja felhívta rá a figyelmet, hogy a maszkviseléssel és a távolságtartással csökkenteni lehet a megfertőződés esélyét, valamint a vírus átadását másoknak.

Emellett a harmadik oltás fontosságát is kiemelte, mivel az antitestek nagyjából négy-hat hónapig nyújtanak védelmet.

Vannak olyan folyamatok is, amelyek a vakcina vagy a betegség hatására akár hosszú távon is biztosítják azt, hogy a szervezet képes legyen felismerni a koronavírust, valamint antitestek is termelődnek. Ugyanakkor ezekkel az a probléma, hogy túl lassan reagálnak egy esetleges fertőzésre