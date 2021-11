Féregpetéket oltanak belénk, krumplival lehet kiszívni a vakcinát – orvosok cáfolják a tévhiteket

A közelmúltban látott napvilágot a Facebookon olyan bejegyzés, amely szerint ha az oltás helyére a vakcina beadását követően tíz-tizenkét órán belül egy félbevágott krumplit tesz az ember, és rajta hagyja 15-20 percig,

Erről Rusvai Miklós állatorvos fejtette ki a véleményét, kiemelve, hogy örül ennek a tévhitnek, mert így legalább az oltásellenesek is beoltatják magukat.Ezt logikailag nagyjából úgy kell elképzelni, hogy az oltottak „privilégiumait” akarják ők is élvezni.

Magyarország Kormánya Facebook-oldalán is megjelent egy videó, amelyben orvosok beszélnek a legújabb téveszmékről.

Az egyik ilyen a féreghajtós gyógyszer, amely szerint féregpetéket oltanak belénk az oltásokkal.

Természetesen ez is egy ilyen új keletű tévhit. Mi értelme volna? Nem gondolnám, hogy most kellene elnépteleníteni a Földet vakcinákkal, chipekkel és egyéb mérgekkel. Nem is halnak meg százezer számra az emberek az oltás után, ellenben a Covid-19-től igen