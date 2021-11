Jóval több influenza elleni vakcina áll rendelkezésre idén, mint a tavalyi szezonban, mégis sokkal kevesebben veszik fel a védőoltás. A szakértők attól tartanak, hogy amikor visszatér az influenza, súlyosan csap majd le, mint korábban. Ha a WHO ajánlásait követnénk, hárommillió magyart kellene beoltani.

− mondta egy vidéki háziorvos a HVG-nek.

Az érdeklődés valószínűleg a koronavírus-járvány miatt esett vissza az influenza vakcina iránt, ugyanis nem kap kellő figyelmet a világjárvány mellett. Egy háziorvos szerint vannak, akik minden évben kérik az oltást, de új páciensek nem igazán érdeklődnek.

Mivel most a covidosok és a légúti betegségekkel küzdők is nagyon sokan vannak, az is előfordul, hogy nem is tudom beadni, remélem, ők később majd jelentkezni fognak érte