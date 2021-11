Kiderült, mikor jöhet a havazás

Szerda reggel a pára és a köd gyorsan feloszlik, majd a napsütésé lesz a főszerep. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. A szél is többnyire mérsékelt marad, csak estétől élénkülhet meg Sopronnál − derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között alakul.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Este továbbra is derült időre kell számítani, azonban az éjszaka második felétől dél felől terjeszkedni kezd az alacsony szintű rétegfelhőzet. Emellett párás lesz a levegő, főleg a délnyugati és az északkeleti megyékben köd is képződik. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csak Sopronnál élénkülhet meg időnként a szél.

Késő estére általában mínusz 4 és plusz 1 fok közé csökken a hőmérséklet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig mínusz 1 és mínusz 6 fok között valószínű. A fagyzugokban ennél akár hidegebb is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint kritériumoknak megfelelő veszélyes időjárási jelenség nem várható Magyarország területén. Reggel kisebb foltokban előfordulhat sűrű, zúzmarás köd, de délelőtt gyorsan javulnak a látási viszonyok.

A meteorológiai szolgálat közösségi oldalán osztotta meg, hogy a következő napokban mikor és hol a legvalószínűbb, hogy havazni fog. Mint írták, az európai időjárási helyzet gyökeresen átalakul. Magyarország egy ütköző vagy keveredési zónában lesz majd. Több mediterrán ciklon is átvonulhat felettünk, ez magában foglalja, hogy a szokásosnál is nagyobb a bizonytalanság a csapadékmennyiségben és a halmazállapotban is.

A pénteki légörvény esetén főként az északnyugati, nyugati határvidéken és a Dunántúli-középhegység magasabb részein van esély halmazállapot-váltásra (havas esőre, hóra), másodsorban pedig az Északi-középhegység csúcsain. Vasárnap a hideg légtömeg már délkelet felé mozdul el, ekkor a Dunántúl északnyugati felén tovább növekszik a hó, havas eső esélye, de a megmaradás a síkvidéki részeken (körülbelül 250−300 méter alatt) kevésbé valószínű

− írták a bejegyzésben. Hozzátették, hogy néhány száz kilométeres változás a ciklonpályákban jelentős változást okozhat a csapadék mennyiségében és a halmazállapotban is.