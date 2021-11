Sokan fekszenek a szombathelyi kórház intenzív osztályán

Nemény András polgármester szerint a szombathelyi Markusovszky Kórházban ötven százalékos az intenzív osztály leterheltsége, ami azt jelenti, hogy 17-18 ember van lélegeztetőgépen.

Az intenzíven fekvő koronavírusos betegek háromnegyede nincs beoltva, míg azok, akik már felvették az oltóanyagot, régebben kapták meg. A többségük egyébként a kínai Sinopharmmal vannak beoltva.

A polgármester szerint ezt leszámítva stabil a helyzet a kórházban, ugyanakkor kiemelte, hogy hiába kér pontos adatokat a kormányhivataltól, azt a választ kapja, hogy 45 napon belül reagálnak a kérdéseire, ami azért probléma, mert ezek segítenék az eredményes védekezést.

Nemény András azt is jelezte, hogy bár a kormány megadta a lehetőséget, hogy kötelezővé tegyék az oltást, a szombathelyi önkormányzat nem tette meg ezt a lépést, már csak azért sem, mert a város hivatalaiban és intézményeiben dolgozó 1500 ember több mint 80 százaléka egyébként is be van oltva.

(nyugat.hu)