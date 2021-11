Még több katona lesz a magyar kórházakban

A Magyar Honvédség tovább növeli a katonák létszámát a kórházakban – adta hírül a Honvédelmi Minisztérium hétfő este.

Az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írják, a meghosszabbított oltási akcióhét keretében további több mint 60 fővel bővül a kórházakban, egészségügyi intézményekben folyamatosan szolgálatot teljesítő katonák létszáma, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezést, az egészségügyi feladatok ellátását, tehermentesítsék az egészségügyi dolgozókat.

Így jelenleg 95 helyszínen, mintegy 870 katona támogatja az egészségügyi ellátórendszer munkáját a járványkezeléssel összefüggésben.

A Magyar Honvédség, ahogyan ezt a járványhelyzet előző hullámaiban is tette, most is részt vesz a koronavírus elleni védekezésben – teszik hozzá a közleményben. Mint írják, a kórházakba vezényelt katonák részt vesznek a logisztikai feladatokban, segédkeznek

az érkező betegek testhőmérséklet-mérésében,

a betegirányítási, betegkísérési és útbaigazítási,

valamint adminisztrációs és szállítási feladatokban.

A Magyar Honvédség számára kiemelten fontos a magyar állampolgárok biztonsága, ezért a katonák mindent megtesznek azért, hogy segítsék a járvány elleni védekezést, és tehermentesítsék az egészségügyi intézményekben dolgozókat – zárul a minisztériumi közlemény.