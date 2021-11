Nem kell aggódni, lesz elég hal karácsonyra

A haltermelők ki tudják szolgálni a hazai karácsonyi halfogyasztási igényeket annak ellenére is, hogy az előző évekhez képest elmarad az idei haltermés – közölte az Agrármarketing Centrum (AMC) hétfőn az MTI-vel.

Lévai Ferenc, a Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) szóvivője a közleményben hangsúlyozta: az édesvízi halakat már most érdemes beszerezni, mivel a halhús az otthoni fagyasztást is jól viseli. Az idei haltermés várhatóan elmarad a korábbi évektől mennyiségben, ugyanakkor biztonsággal lesz elegendő hazai ponty, harcsa, afrikai harcsa, busa is karácsonyra – jelezte.

A haltermelők működését az idén nehezítette a vízhiány, a kukoricaár, a gázolajár és a bérköltségek növekedése – mutatott rá a szóvivő. Ugyanakkor a szektor így is biztonsággal el tudja látni a hazai igényeket, süllőből és csukából a tervezettnél kisebb lesz a hozam, de mivel a MA-HAL tagjai önként korlátozták az exportot, ezekből a halfajokból is lesz idehaza kellő mennyiség

– tette hozzá.

Ondré Péter, az AMC ügyvezetője a közleményben kiemelte: az éves fejenkénti 6,5 kilogramm átlagos halfogyasztás 40-45 százaléka jut erre az időszakra. Emlékeztetett arra is, hogy a Kapj rá! halfogyasztást ösztönző kampány célja volt, hogy a korábbi, fejenkénti 5,4 kilogramm éves átlagos fogyasztás húsz százalékkal növekedjen. A program indulása, 2017 óta csaknem ötmillió embert értek el, és 77 ezer adag ételt kóstoltattak különböző rendezvényeken – ismertette.

(via MTI)