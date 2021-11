Márki-Zay Péter: A sors iróniája vagy Orbán Viktor humora, hogy Lázár János volt ennek a felelőse

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfőn hajnalban elindult a tram-train Hódmezővásárhely és Szeged között. A közlekedési beruházás kormánybiztosa, a projekt felelőse Lázár János volt, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője.

Hétfőn délelőtt Márki-Zay Péter a vasútvillamossal Szegedre utazott, ahol Botka László szegedi városvezetővel, valamint Molnár Áron algyői polgármesterrel tartottak sajtótájékoztatót.

Botka László elmondta, hogy Szeged minden közlekedési beruházásnak örül, főleg ha környezetbarát, még akkor is, ha csúszott és drágult a beruházás. A polgármester bízik abban, hogy hamarosan a déli Tisza-híd építése is megkezdődik. Molnár Áron is előrelépésnek nevezte a tram-train megvalósulását, de azt szeretnék, hogy az algyői ipari parkban is legyen egy megálló, ahol 400-500 munkavállaló dolgozik.

Márki-Zay Péter is nagyon örül annak, hogy elkészült a beruházás, ami Lázár János négyéves képviselői működésének egyik fénypontja lesz. A hódmezővásárhelyi polgármester az előnyök között említette, hogy a hét bizonyos napjain éjszaka is járni fog a vasútvillamos.

A sors iróniája vagy Orbán Viktor humora, hogy az a Lázár János a felelőse ennek a projektnek, aki 2017 áprilisában megesküdött rá, hogy le fogja állítani.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt azzal folytatta, ha a fideszes politikusok „igazat mondanának, annak büntetőjogi következményei lennének”, és Lázár Jánosnak is volt néhány állítása, amit cáfol, ezért leszögezte, hogy sem ő, sem Botka László nem akadályozták a projektet.

Az egyetlen ember, aki le akarta állítani, az Lázár János volt 2017 áprilisában. A költségek akkor körülbelül fele annyinál tartottak, mint jelen pillanatban, de ő már azt is korrupciógyanúsnak és felháborító szintnek nevezte. Mi sokkal magasabb összegekről hallunk beszámolókat a projekten dolgozóktól, 100-150 milliárdos összegről beszélnek, de Lázár János ezt nem ismerheti el, a 80 milliárdhoz ragaszkodik.

Márki-Zay Péter hozzátette: szeretnék, ha a járatsűrűség és a menetidő is javulna, valamint lenne egy megálló Kishomokon is.

A hódmezővásárhelyi polgármester, annak ellenére, hogy megfogalmazása szerint „számos felháborító ostobaság és hiba történt” a projekt megvalósítása során, minden hódmezővásárhelyi nevében gratulált Lázár Jánosnak.

(Borítókép: Márki-Zay Péter / Facebook)