Egyre több a kamugyógyszertár az interneten

Tucatszám bukkannak fel a hamis készítmények és a megbízhatatlan webáruházak , a pandémia óta pedig az ilyen átverések valósággal elárasztották az internetet.

Az ilyen áruházak célja, hogy gyorsan adjanak el nagy mennyiségű terméket, különböző akciókat hirdetve, aztán hamar meg is szűnnek. A termékeket jellemzően nem lehet visszaküldeni, és reklamálni sem tudunk, az ügyfélszolgálat elérhetetlenné válik

– mondta Szoboszlai-Szabóné Dr. Varga Gabriella, a Prevenció Patika gyógyszertár vezetője.



A szakértő szerint ebben a kategóriában a legelterjedtebbek a fogyókúrás termékek, amelyek gyors és nagy mértékű fogyással kecsegtetnek. Gyakran 50 százalékos, netán még nagyobb kedvezménnyel árusítják őket. Ilyenkor általában fotókat is kitesznek a weboldalakra, amelyekhez nem létező fogyókúra-történeteket találnak ki, így próbálva meggyőzni a vásárlókat.



Legalább ilyen gyakori, hogy potencianövelőkkel találkozunk, amelyeket bevizsgálva már nem egy esetben kiderült: valamilyen gyógyszerszármazékot tartalmaznak, ez teszi őket valamelyest hatékonnyá, ugyanakkor egészségkárosítóvá is. Más készítményeket fájdalomcsillapítóként árusítanak, bár nem is tartalmaznak erre alkalmas hatóanyagot.

Az ilyen webáruházaknál nézzük meg alaposan, hogy milyen cég áll mögöttük, kihez lehet fordulni probléma esetén. Ha egy kapcsolati űrlapon például Florida szerepel, ár-érték arányban nem fogja megérni visszaküldeni a terméket, és ezzel számolnak is. Ha orosz, ukrán, például .ru vagy .ua végződésű honlappal van dolgunk, akkor a külföldi szerverek miatt nem deríthető ki az sem, ki működteti az oldalt

– figyelmeztetett a szakértő, aki szerint érdemes felkeresni a hitelesített internetes patikákat, ahol szakértők segítségét is lehet kérni a vásárlásnál. Ezeket a hivatalos online gyógyszertárakat onnan ismerjük fel, hogy az Országos Gyógyszerészeti Intézet ( OGYÉI ) által elismert oldalak logója szerepel rajtuk. Merthogy megjelentek olyan webáruházak is, amelyek a vásárlót megvezetve, egy hangzatos névvel szeretnének patikának tűnni, holott valójában közük nincs hozzá.