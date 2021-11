Több mint négyezer esetet látnak el naponta a mentősök

A napi feladatok száma már a négyezret is túllépi. A négyezer feletti esetszám 15–20 százaléka pedig Covid-fertőzött vagy koronavírus-gyanús beteget érint – mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Hozzátette, hogy emiatt az egy beteg ellátására fordított idő is megnőtt, mert be kell öltözni, fertőtleníteni kell a kocsikat a betegek átadása után, ez pedig azt jelenti, hogy a munkaterhelés szinte folyamatos.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról is beszélt, hogy a karácsony előtti hetekben nehezebb egy nagyvárosban közlekedni. Felhívta a figyelmet

ha jön egy mentőautó, akkor ne legyen kérdés, hogy elsőbbséget adunk neki vagy sem.

Győrfi Pál szerint ha meglátunk egy mentőt, nincs szükség a pánikra, hanem a helyzetfelismerő képességet használva biztosítsunk nekik utat.

A szóvivő a Spirit FM műsorában elmondta, hogy nagyon megnőtt a háziorvosok által megrendelt PCR-tesztek száma, amelyeknek egy részét önkéntesek végzik. Az első járvány hullám után felkészült a mentőszolgálat a legnehezebb feladatokra is. Elmondta, hogy 8500 mentős dolgozó van, egyidőben pedig 1500-1700 ember van szolgálatban. A szóvivő szerint nincs munkaerőhiány a mentőknél.

(Borítókép: Győrfi Pál 2020. május 6-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)