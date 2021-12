Advent a közlekedésbe is fényt hozott

Az ünnepi dekorációba bújtatott, fényárban úszó villamosok december elsején napnyugta után – a kamerák és csodálkozó pillantások kereszttüzében – a BKV Hungária kocsiszínéből rajzottak ki.

A világ legszebb villamosvonalai között számon tartott 2-esen 2009 óta közlekedő UV típusú fényvillamos fokozódó népszerűsége nyomán tavaly több kivilágított szerelvényt is útjára bocsátott a fővárosi közlekedési társaság. Ezt a hagyományt építik most tovább, hiszen a fényfürtjeiben megújult öreg UV, valamint a Tatra, a KCSV-7 és a Hannoveri villamosok után további típusokat világítottak ki.

A fél évszázados Ganz-csuklós (ICS) oldalára most először kerültek led-szalagok, ahogy először kapott világító elemeket és adventi matricákat a nagykörúton 15 éve futó Combino is. Rajtuk kívül a néhány éve szintén villamosszámozást kapott, 60-as járatként üzemelő – másfél évszázados múltra visszatekintő – fogaskerekű vasút egy járművén is kigyúltak az ünnepi fények.

Elirigyelve a Tatra piros fényekben pompázó áramszedőjét, idén a KCSV-7-es áramszedőjét is felcicomázták. A TW6000-es típusú, Hannoverből beszerzett villamos tavalyi öltözékéhez képest idén matricák nélkül, de fényfüzérekkel közlekedik.

Mutatjuk, hol lehet megtalálni őket:

az UV nosztalgiavillamos a 2-es vonalon,

a Combino a 4-esen,

a Hannoveri a 3-ason,

a Tatra az 1-esen,

a KCSV a 2M vonalon,

az ICS a 47-esen

állt forgalomba.

De nemcsak a fővárosban igyekeznek az utasok kedvében járni, a vidéki közlekedési társaságok is kitettek magukért. Miskolcon az MVK idén már tizedik alkalommal indította útjára az ünnepi díszbe öltöztetett Tatra szerelvényt. A kívülről mézeskalács házikóra hajazó díszítésű villamos a jubileum alkalmából belül arany díszítést kapott, ebben a pompázatos belsőben fogadják az utasokat A szépség és a szörnyeteg mese szereplői: Belle, a Szörnyeteg, Kanna mama, a gyertyatartó és Csészike.

A DKV is elindította az ünnepi járatokat Debrecenben. Advent első vasárnapjától Vízkeresztig az 502-es pályaszámú KCSV és az 528-as pályaszámú CAF villamosok ünnepi köntösben közlekednek. A villamosokon a díszkivilágítás a városi fényekkel együtt ragyogott fel a Kossuth téren. A hajdúsági megyeszékhelyen ráadásul a helyi kisvasút, az idén 139-ik életévébe lépő Zsuzsi is fényvonattá avanzsált.

Szegeden pedig az SZKT nemcsak villamost, de trolit is feldíszített az ünnepi időszakra. A 9-153-as ZiU nosztalgiatroli az 5-ös vonalon ingázik péntekenként és hétvégenként, a fényvillamosok közül pedig a 105-ös Pesa a 2-esen jár, míg a 204-es és a 214-es Tatra felváltva közlekedik a 3-as és a 4-es viszonylaton.

Képeket még nem töltöttek fel a fényeskedő járművekről, de ezt bocsássuk meg nekik, mivel a tram-train elindulása utáni problémák minden bizonnyal elvonták az eneregiákat ettől. Nemcsak az új vasútvillamos meghibásodása okozott fejtörést Szegeden, de az is kiverte a biztosítékot, hogy Lázár János kormánybiztos a Csongrád-csanádi megyeszékhely megállóinak a ritkításában gondolkodik.

(Borítókép: A 2-es vonalán közlekedő karácsonyi fényvillamos a Kossuth téren, háttérben a Parlament esti kivilágításban. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)