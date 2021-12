Feltűnt egy rejtélyes szobor Budapesten

Krúdy Gyulát ábrázoló szobor jelent meg nemrég Budapest belvárosában, a Klotild-palotánál. A szobor feltűnése nagy meglepetést keltett, pedig már korábban is lehetett tudni, hogy felállítják.

Egy hónapja a Mai Belváros Facebook-oldalán közölték, hogy a szobrot hamarosan felállítják, miután ezt az V. kerületi képviselőtestület jóváhagyta.

A szobrot – amelyet Lelkes Máté, Máthé Krisztián és Meszlényi János szobrászművészek alkottak –végül november 16-án helyezték el a Duna utca Ferenciek tere felé eső végénél. Krúdyról azért itt emlékeztek meg, mert itt működött a Belvárosi Kávéház, amelynek rendszeres látogatója volt.

A műalkotáson egyébként semmilyen felirat nincs, ezért az emberek többsége nem tudja, hogy pontosan kit is ábrázol. Akárhogy is, akinek kedve támad, most már leülhet egy kávéra a neves magyar író mellé.