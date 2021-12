Szakad a hó a Mátrában és a Bükkben

Nagy pelyhekben hull a hó az ország tetején, a hőmérséklet is fagypont alá csökkent, így a lehulló hó nagy eséllyel megmarad. Az I * Mátra Facebook-oldalán nagy örömmel osztotta meg a hírt: az ország tetején továbbra is tél van, szakad a hó.

Az Időkép arról ír, hogy sokfelé várható kiadós csapadék, holnap reggelig a Bükk és a Mátra csúcsain vastagabb hótakaró alakulhat ki. Péntek reggelig az ország délnyugati-északkeleti tengelyében nagyobb területen is 20 millimétert meghaladó csapadékra kell számítani, de a Dunántúlon egy keskenyebb sávban akár 30 milliméter feletti csapadék is hullhat ma éjfélig – tudatta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat arról is ír, hogy a magasabban fekvő területein fokozatosan mindenütt havazásba vált át a csapadék, de havas esőre, havazásra rövidebb ideig a Mecsekben és a Bakonyban is számítani lehet az éjszaka folyamán. Az éjszaka második felében, hajnalban északkeleten (főként Borsodban) síkvidéken is megjelenhet a havazás.

A csapadékrendszer a déli órákig fokozatosan elhagyja az országot, ezt követően veszélyes időjárási jelenség nem várható.

(via Időkép, Országos Meteorológiai Szolgálat)