Olasz befektetői köröknek is kínálhatták a Városházát

A fővárosi vagyonkezelőtől kapott információkat felhasználva még idén októberben is eladásra kínálták Berki Zsolték a Városházát, amit a csütörtökön kiszivárgott e-mailek is alátámasztanak.

Olasz üzleti köröknek is eladásra kínálták a Városházát – írta meg a Magyar Nemzet. A lap a Mediaworks Hírcentrum birtokába került levelezésekre hivatkozva állítja, hogy egészen 2021 októberéig zajlottak az egyeztetések az eladásról, majd a Városháza-ügy kirobbanása után az érintettek igyekeztek eltüntetni az előkészületek nyomait.

Berki Zsolt több vasat tartott a tűzben

A Városháza eladásában már korábban is érintett Berki Zsolt neve tűnik fel az ügynek ebben a szálában is. Testvére, Berki József még a baloldali kormányok idején a néhai Kiss Péter MSZP-s miniszter mellett dolgozott. Ugyanebben az időszakban Kiss Péter titkárságvezetője Kiss Ambrus jelenlegi főpolgármester-helyettes volt. Róla hangzott el Gansperger Gyula szájából egy korábban nyilvánosságra került felvételen, hogy Berki Józseffel dolgozik együtt, és benne van a fővárosi ingatlaneladásoknál működő „jutalékos rendszerben”.

A főpolgármester és helyettese is tagadta mindezt. Karácsony Gergely Berki Zsolttal kapcsolatban többször is állította, hogy nem ismeri. A férfiről Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője a Városháza eladásáról folytatott tárgyalásait magyarázó jelentésében azt írta, hogy egy külsős ingatlanközvetítő. Ez alapján pedig a főpolgármester egy bejegyzésében NER-es szereplőnek nevezte Berkit, mondván, őt pár éve Tarlós István helyettese protezsálta a fővárosi vagyonkezelőhöz.

A Magyar Nemzet úgy értesült,

Berki Zsolt – több e-mail tanúsága szerint – idén a fővárosi vagyonkezelő egyik munkatársától, F. Ildikó ingatlanhasznosítótól közvetlenül kapta a szenzitív belső információkat,

majd az értékesítés előtt álló ingatlanokról megszerzett tudnivalókat eljuttatta testvérének, amelyeket Berki József továbbított olyan ismerőseinek, akikről azt feltételezte, hogy kapcsolatba tudnak kerülni valódi nagyhalakkal.

Nyolcvanmilliárdra taksálták a Városházát

A cikkben foglaltak szerint egy olasz befektetői köröket képviselő Riccardo Salvatore nevű férfi is kapott ilyen tippeket Berkiéktől. Az olaszokhoz eljuttatott dokumentumokban két fővárosi ingatlan – a Városháza és a XI. kerületi Rimaszombati út 2–4. – szerepel. Utóbbi egy a Budaörsi út és a Koszorúslány utca között elterülő telek, amelyeknek összterülete 29 560 négyzetméter, és a bemutató anyagban azt írták róla: „Budapesten kiemelt kereskedelmi környezetben – a Budapest One irodaház szomszédjában, a Kelenföldi pályaudvartól és az Etele Plazától pár percre, több hiper- és szupermarket, valamint logisztikai telepek közelében az M1–M7 bevezetőjénél – kifejezetten kuriózumnak számít egy ilyen méretű telek.”

Ez a telek már korábban is említésre került a fővárosi ingatlanügyletekkel kapcsolatban. Egy, az Anonymus-maszkos alak által korábban nyilvánosságra került felvételen ugyanis Gansperger Gyula tárgyalt az eladásáról, és elmondta, az ára 5,2 milliárd forint, és nyolc-tíz százalékos jutalékért cserébe szerezhetné meg a potenciális vevő.

A csütörtökön nyilvánosságra került információk szerint Riccardo Salvatore több személynek is megküldte a Városháza leírását és a jövőbeli hasznosítás lehetőségeit. Tájékoztatása szerint az ingatlan ára nyolcvanmilliárd forint, amelyből a „jutalék” kétmilliárd forint.

Mindez azért is érdekes, mert korábban 35-40 milliárdos árról volt szó a Városházával kapcsolatban, és a Barts Balázs által készített döntés-előkészítő tanulmányban is ez az összeg szerepelt, ami azt jelenti, hogy abban jelentősen alulértékelték az ingatlant, amelynek eladásából ugyanakkor komolyabb összeg befolyását is remélhették. A nyolcvanmilliárdos ár egyébként reálisabbnak is tűnik az V. kerület szívében fekvő, mintegy hatvanezer négyzetméteres ingatlan esetében, hiszen Budapestnek ezen a részén az egymillió forintot is messze meghaladó négyzetméterárak vannak.

Titoktartási nyilatkozat és törölt levelezés

Az olasz közvetítő, Riccardo Salvatore egyébként ragaszkodott hozzá, hogy az ügyletben részt vevők titoktartási nyilatkozatot írjanak alá, amelyet a – ingatlan-, építési jogi és nemzetközi ingatlanügyekkel területén jártas – Dr. Králik Tímea Ügyvédi Irodában szeretett volna aláírni. Králik Tímeát elérte a Mediaworks Hírcentruma. Az ügyvédnő elmondta, szó volt róla, hogy megkeresik egy ilyen projekttel, de nem vállalta a megbízást. Azt is hangsúlyozta, hogy nem ismer senkit a főváros vezetői közül, és Berki Zsoltot sem ismeri.

A kiszivárgott levelezés zömében idén októberi keltezésű, tehát nem sokkal a Városháza-ügy kipattanása előtt zajlottak az egyeztetések. November 18-án pedig Riccardo Salvatore azt kérte a vele kapcsolatban lévő személyektől, hogy minden, a Városházával összefüggésben lévő üzenetet, dokumentumot töröljenek ki.

(Borítókép: A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának épülete az V. kerületi Városház utcában 2021. november 6-án. Fotó: Róka László / MTI)