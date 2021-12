Szél Bernadett pert nyert, Kövér László cenzúrázta őt

Szél Bernadett pert nyert az Emberi Jogok Európai Bíróságán Kövér Lászlóval szemben. A jogerős döntés kimondta, hogy a magyar Országgyűlés házelnöke szabályellenesen korlátozta a politikus felszólalását a parlamentben.

A képviselő azt írta Facebook-oldalán, hogy még 2015-ben szólalt fel napirend előtt a parlamentben, ekkor kapcsolta ki a mikrofonját beszéd közben Kövér László.

Nem állapítható meg, hogy a kérdéses intézkedés megfelelt volna az országgyűlési törvényben előírt eljárásnak. Ezenkívül közvetlen cenzúra volt, mivel azonnal megakadályozta, hogy az első kérelmező (Szél Bernadett) kifejtse véleményét anélkül, hogy (a házelnök) kevésbé korlátozó intézkedést alkalmazott volna, vagy akár csak megfontolta volna más eszköz alkalmazását

– áll a bírósági döntésben.

Szél Bernadett szerint az eset tanulsága az, hogy az ehhez hasonló esetekben végig kell vinni a pereket, és az ellenzéknek nem szabad hagynia, hogy lenyomják, belé fojtsák a szót. Hozzátette: ha a nemzetközi bíróság arra jut, hogy a házelnök egy cenzor, akkor szerinte

annak az országnak a kormánya vagy megköszöni a házelnök munkáját, és elküldi, vagy ki nem ejti a száján többet azt a szót, hogy jogállam.

A bírósági döntésről szóló angol nyelvű jegyzőkönyv itt érthető el; ebből az is kiderül, hogy a döntéshozó bírói testületnek Paczolay Péter magyar jogász is tagja volt. A törvényhozó testület azt is rögzítette, hogy a magyar államnak három hónapon belül háromezer eurós büntetést kell fizetnie Szél Bernadettnek a történtek miatt.

(Borítókép: Szél Bernadett. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)