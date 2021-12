Megjárta a köz- és kereskedelmi tévéket, volt egyetemi docens a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, Bárdos András most könyvkiadót vezet, és újabban visszatért az újságíráshoz.

Gyakran előfordult, hogy politikai részrehajlással vádolták, azonban elmondása szerint profi tévésként nem voltak érzelmei. Ezt jól bizonyítja, hogy bár mindig Újpest-szurkoló volt, egyetlen gólt nem tagadott le a Fraditól sem.

Felelevenítette a karrierje fénypontjait is: beszámolt arról, hogy Mercedesszel járt, milliók nézték a tévében, sikere miatt mindenhol felismerték és szerették. Állítása szerint ez egyben átok is volt: a hírnév normális ésszel elviselhetetlen, ezzel ő maga is sok embert megbánthatott.

Nyilvános helyeken a feleségem súgja a fülembe, hogy akivel beszélgetek, az X. Y., húsz éve ismerem és tegezem

– tette hozzá.

Politikai riporteri karrierjében legkevésbé azt szerette, hogy Magyarországon a politikában divatja van a nem válaszolásnak – ami egyszerre idegesítette és untatta.

Ma már semmi se áll távolabb tőlem, mint a politikusok világában elengedhetetlen egocentrizmus, hiúság, gyilkolási ösztön

– fűzte hozzá a friss interjúban.

(via hvg360 )