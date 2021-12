A Facebookon dőlhet el a 2022-es választás?

Bene Márton az Index kérdésére úgy foglalta össze a Facebook térnyerését a magyar politikai kommunikációban, hogy a közösségi média óriása egyre nagyobb szerepet játszik, a 2018-as választási kampányban kiemelkedő súlya volt, de még a négy évvel ezelőtti helyzethez képest is nőtt a jelentősége.

Az ellenzéknél már évek óta a Facebook a központi kampányeszköz, a kormánypártnál ez annyira nem volt jellemző, egy-két kiemelkedő oldal volt, mint Orbán Viktoré vagy a Fidesz oldala, de inkább más kampányeszközökre helyezték a hangsúlyt. A 2019-es önkormányzati választás óta viszont a Fidesz is látványosan a Facebook felé fordult, és az egyik legfontosabb kampányeszközzé tették.

Bene Márton szerint a Facebookon zajló politikai kampányok hatékonyságánál először azt kell vizsgálni, milyen választói csoportra céloznak, és milyen szándékkal, például meggyőzni akarják a választópolgárt vagy mobilizálni a szavazót. A Facebookon más eszközöknél hatékonyabban lehet elérni azokat, akik megpróbálnak elzárkózni a politikai információktól, a mobilizációt pedig a közvetlen kapcsolat megteremtésének lehetősége is segíti.

A kutató úgy látja, hogy általános válasz nincs erre, de tendenciákat lehet vizsgálni.

Szavazatokat alapvetően mégsem azzal a módszerrel lehet szerezni, ahogy lájkokat.

Bene Márton kifejtette, ha van egy erős központi üzenet, az Facebookon is működhet azzal a vizuális anyaggal, amely a közterekre kikerül. A Facebookon való sikeres kommunikáció mégis másfajta stratégiát igényel, ezt a politikusok is érzik, és látványos az eltolódás a közvetlenebb tartalmak irányába.

A kutató szerint Orbán Viktor az egyik példa erre: a kormányfő sokáig úgy használta a Facebookot, mint a hagyományos médiacsatornákat, de az utóbbi években sokkal változatosabb, közvetlenebb, közösségimédia-centrikusabb a Facebook-kommunikációja.

Bene Márton a közösségi média egyik fontos szerepének nevezte, hogy közelebb hozza a választókhoz az embereket, sok poszt magas lájkszámot produkál, mégsem válik virálissá, de erősíti a követő és a politikus közötti kapcsolatot. Személyes jellegű tartalomközlésre elsősorban az Instagramot használják, elég csak Gyurcsány Ferenc főzős vagy Szijjártó Péter sportolós fotóira gondolni.

A nem politikusi, de politikával foglalkozó Facebook-oldalak is magas elérési számokra tudnak szert tenni, a baloldali véleményvezérek mintájára a jobboldalon is látható a törekvés ezen a területen.

A baloldalon van négy-öt olyan médiaszemélyiség, akinek a posztjai a pártvezérekével is versenyeznek elérésben. A jobboldalon látjuk az igényt az influenszerek létrehozására, bár kérdéses, mennyire lehet őket influenszereknek nevezni. A politikai szereplők üzeneteihez kapcsolódóan vonnak be további szereplőket, akiknek a tevékenységét hirdetésekkel támogatják. Ez nem az a fajta hagyományos influenszerjelenség, de óriási elérésük van, például a Megafon két-három oldalát is Magyarország legreakcióképesebb politikai oldalai közé lehet sorolni.